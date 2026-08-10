ياسمين صبري: لا أؤمن بالانتقام ومن صغري شفت ربنا بيرد الظلم وكل إنسان بيدفع ثمن اختياره

قالت الفنانة ياسمين صبري إنها لا تحمل مشاعر انتقام تجاه أي شخص، مؤكدة أن حياتها تقوم على الإيمان بعدالة الله، وأنها لا تميل إلى الصدام في تعاملاتها مع الآخرين.



وأضافت، خلال لقائها مع بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : "أبداً أعوذ بالله."



وأوضحت أنها لا تتعرض لمواقف تدفعها للانتقام، قائلة: "بفضل الله ما بيحصلش الحمد لله، تخيل بقى؟ ما هو ده التسخير، ما بيحصلش أبداً بفضل الله."



وأكدت أنها بطبيعتها ليست شخصية حادة أو صدامية، مضيفة: "وأنا كمان مش شخصية حادة، ولا عندي تصادم، أبداً."



وأشارت إلى أن قوة المرأة لا تكمن في المواجهة، وإنما في أسلوبها وطريقتها في التعامل، قائلة: "أنا دايماً لما بشوف ست بتتصادم أقول هي مش عارفة تستخدم فكرة إنها ست صح، القوة في النعومة مش في التصادم أبداً."



وشددت على إيمانها بأن الحياة عادلة، وأن كل إنسان يلقى نتيجة أفعاله، مضيفة: "الدنيا عادلة، أنا بشوف كدة، عادلة جداً، كما تدين تدان ولو بعد حين، ولكل امرئ ما نوى."



وأضافت: "يعني نيتك سليمة هتشوفي السليم، حد ضايقك وجاء عليكي الدنيا هتيجي عليه وهتشوفيها، مش هتيجي عليه وأنتي مش واخدة بالك، هتشوفيها عشان تقولي الله موجود، هي فيه قوانين في الدنيا، الكون ده مش عشوائي."



وأكدت أنها شهدت بنفسها تحقق هذا المبدأ أكثر من مرة، قائلة: "أكيد، طبعاً، ومن زمان، وعرفت الدرس ده من وأنا صغيرة."



وأوضحت أن أولى تجاربها في إدراك هذه الفكرة كانت داخل الأسرة، مضيفة: "كنت صغيرة، وكانت حاجات في الأسرة الكبيرة، شوفت اللي بيراعي ربنا بيعمل معاه إيه، وشوفت اللي بيختار أشياء أخرى بيدفع ثمن اختياره."

