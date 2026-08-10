بياخد أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة أجرة «ميكروباص» في الفيوم؛ لتحصيله أجرة أزيد من المقررة، وقيامه بالتعدي على مستقلي السيارة بالسب.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو «سارية التراخيص- رحلات خاص» وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية).

وبمواجهة السائق؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 6 أغسطس الجاري، حال سيره بأحد الطرق بدائرة المركز، وقيامه بتحميل ركاب بالأجر (بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح للمركبة)؛ لتحقيق أرباح مالية.

وجرى التحفظ على السيارة الـ«ميكروباص»، واتخاذ الإجراءات القانونية.