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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تبدأ توزيع متاجر تطبيقات أندرويد الخارجية عبر متجر Play في الولايات المتحدة

تطبيقات
تطبيقات
احمد الشريف

بدأت شركة جوجل في توزيع متاجر تطبيقات أندرويد التابعة لأطراف ثالثة عبر متجر Play الرسمي في الولايات المتحدة، وذلك تنفيذًا لقرار قضائي طال انتظاره، حيث أصبح متجر Aptoide Games أول هذه المتاجر المتاحة للمستخدمين، وفقًا لما ذكرته مجلة "9to5Google" المتخصصة .

كيفية الوصول إلى المتاجر الخارجية عبر Play Store

أوضحت المجلة أن متاجر التطبيقات الخارجية لن تظهر للمستخدمين بشكل افتراضي، بل يمكن الوصول إليها عبر صفحة مخصصة في متجر Play، تُفتح من خلال روابط عميقة (deep-links)، أو قائمة الحساب، أو صفحة فئة التطبيقات، أو البحث المباشر عن عبارات مثل "متجر تطبيقات" . وأشارت إلى أن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط في الولايات المتحدة .

آلية التثبيت وسياسات جوجل

ذكر التقرير أن تثبيت متجر Aptoide Games، وهو متجر متخصص في الألعاب المجانية والمدفوعة، يتم بنفس سهولة تثبيت أي تطبيق آخر من Play Store .

وبمجرد تثبيته، يمكن تنزيل الألعاب منه دون الحاجة إلى إجراءات أمان إضافية، باستثناء الموافقة على طلب التثبيت المعتاد . وأوضحت جوجل أنها تطبق سياساتها على هذه المتاجر، لكنها لا تراجع كل تطبيق فيها، ولا تدير التحديثات أو المدفوعات داخلها .

خلفية القرار وتأثيره

أشارت 9to5Google إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد معركة قانونية طويلة، وتُعد انتصارًا لشركة Epic Games التي سعت لتوفير طريقة سلسة لتثبيت المتاجر الخارجية . 

ورغم أن Epic لم تكن الأولى في طرح متجرها، إلا أن جوجل قد فتحت الباب الآن أمام توزيع هذه المتاجر رسميًا عبر متجرها، مما يغير مشهد توزيع التطبيقات على نظام أندرويد في الولايات المتحدة .

جوجل تطبيقات Aptoide Games شركة جوجل

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