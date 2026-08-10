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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوة بخطوة.. كيف تحذف صور جوجل نهائيًا وتمنع استرجاعها؟

حذف صور جوجل نهائيًا
حذف صور جوجل نهائيًا
لمياء الياسين

بدلاً من تراكم الصور واستهلاك مساحتك السحابية، يمكنك التخلص من الملفات غير المرغوب فيها نهائيًا عبر خطوات بسيطة تضمن عدم استرجاعها.فقد يلجأ معظم مستخدمي الهواتف الذكية إلى استخدام الخدمة السحابية المجانية المتاحة في Google Photos التي تأتي مع إنشاء أي حساب، وهي واحدة من أبرز مميزات حسابات جوجل خاصة وأنها تنظم لك صورك وتجعلها في أرشيف محفوظ على الإنترنت.

Google Photos

وفقا لتقرير موقع androidpolice يعد حذف الصور الغير المرغوب فيها نهائيًا من صور جوجل أمرًا بسيطًا ، وهي خطوات سهلة وبسيطة ومتطابقة تقريبا سواء كنت تعمل بنظام أندرويد Android أو iOS لهواتف آيفون، ولكن في السطور التالية سنرصد دليلك لحذف الصور إذا كنت تعمل بنظام الأندرويد الأكثر انتشارا بين المستخدمين.

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كيفية حذف صورة نهائيًا من Google Photos

احذف صورك من تطبيق الهاتف المحمول

يجب القيام بفتح تطبيق Google Photos على جهاز Android أو Apple iPhone أو iPad

عليك تحديد الصور التي تريد التخلص منها وحذفها نهائيا

انقر فوق ال صورة لتكون بعرض ملء الشاشة.

أبدء بضغط على زر حذف في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك.

سيظهر مربع حوار ويسألك عما إذا كنت تريد نقل الصورة إلى سلة المهملات.

قم بتحديد اختيارك وجاوب بنعم لتأكيد رغبتك في نقل الصورة إلى سلة المحذوفات.

انتقل إلى قسم مكتبة صور جوجل Google Photos Library في علامة التبويب السفلية من الشاشة.

افتح مجلد سلة المهملات Bin في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

اختار الصورة التي وضعتها في المهملات واضغط عليها.

اضغط على زر حذف في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.

قم بالنقر فوق أيقونة تأكيد الحذف لتتخلص نهائيا من الصورة.

الخدمة السحابية الخدمة السحابية المجانية Google Photos حسابات جوجل جهاز Android Apple iPhone مكتبة صور جوجل

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