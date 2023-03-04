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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو فاتتك جربها دلوقتي.. ميزة مفيدة بـ أندرويد يجلهها الملايين

أندرويد
أندرويد

يعد أندرويد أحد أهم أنظمة التشغيل في العالم، بل وأكثرها شعبية والمفضلة لدي الكثير من المستخدمين، حيث يجلب الكثير من الميزات والتحديثات الهامة كل عام مع إطلاق جوجل للإصدار الجديد من نظامها البيئي، هناك ميزة مفيدة مخبأة داخل الملايين من هواتف أندرويد قد يجهلها الكثيرون.

ميزة مخفية في أندرويد يجهلها الكثير من المستخدمين

وبحسب ما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، أضافت جوجل ميزة تسمى "وقت النوم" لنظام التشغيل التابع لها أندرويد، كجزء من مجموعة أدوات الصحة الرقمية التي تقدمها الشركة، وهي متوفرة في معظم الهواتف الذكية التي تعمل بإصدار أندرويد 10 أو الإصدارات الأحدث، فإذا كان هاتفك يعمل بأحد هذه الإصدارات فستتمكن من تجربته.

 

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وقد صممت جوجل، وضع “وقت النوم”، لمساعدة مستخدمي هواتف أندرويد في الحصول على قسط كاف من النوم خلال الليل، وذلك من خلال كتم صوت إشعارات التطبيقات بشكل تلقائي، بالإضافة إلى تحويل شاشة الهاتف إلى اللون الأبيض والأسود.

ولتفعيل هذه الميزة في هاتفك، يجب أن تتأكد أولا من تحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار من أندرويد، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

- تأكد أولا من أنك تستخدم إصدار Android 10 أو إصدارا أحدث منه، وذلك من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات Settings> ثم حول الهاتف About Phone> إصدار أندرويد Android Version.

- إذا كان جهازك بحاجة إلى التحديث، فانتقل إلى الإعدادات Settings> ثم النظام System > ثم تحديث النظام System Update.

كيفية تفعيل وضع وقت النوم في هاتف أندرويد

1. افتح تطبيق الإعدادات Settings، في هاتفك الأندرويد.
2. اضغط على خيار الرفاهية الرقمية، ثم خيار وضع وقت النوم.
3. حدد الخيارات التي تريد تفعيلها عندما يكون وضع وقت النوم نشطا ومن ثم اضغط على التالي.
4. قم بتحديد الأوقات التي تناسبك لتفعيل وضع وقت النوم تلقائيا دون تدخل منك.
5. يمكنك تحديد وقت البدء أو وقت الانتهاء من خلال الضغط على الساعة لضبط الوقت الذي تفضله، ثم اضغط على خيار تم. 
6. بمجرد الانتهاء من الإعداد يتم تشغيل وضع وقت النوم تلقائيا في الوقت المحدد الذي اخترته.

كيفية تفعيل ميزة Sleep Sounds على أندرويد

تعد أصوات النوم أو Sleep Sounds، هي ميزة أخرى يمكن أن تساعد مستخدمو أندرويد على الاسترخاء قبل الذهب في النوم مباشرة، فهى تحتوي على مسارات ضوضاء بيضاء متعددة الاستخدامات للتعامل مع الإجهاد والأرق.

كما أنها تحتوي على موسيقى كلاسيكية وتهويدات تجعل طفلك ينام بسلام، وتتيح لك Sleep Sounds أيضا مزج سمات الصوت ومطابقتها للحصول على ضوضاء بيضاء مخصصة من اختيارك، اذا كنت ترغب في سماع مقاطع موسيقية هادئة قبل نومك اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الساعة على هاتفك الأندرويد، وهو خيار افتراضي على جميع هواتف أندرويد.

2. ابحث في الزاوية السفلية عن علامة تبويب تسمى وقت النوم أو Bedtime، تحتوى على شعار عبارة عن صورة لسرير.

3. اضغط عليه ثم اختر أوقاتك المفضلة لبدء تشغيل وإيقاف مقاطعك المفضلة.

4. انتقل لأسفل إلى Sleep Sounds حيث يمكنك اختيار صوت من عدة خيارات مثل اختيار استيراد صوت من خدمة بث على سبيل المثال أو مقطع موسيقة محفوظ على جهازك.
5. اضغط على زر التشغيل واختر جهاز توقيت، يمكنك ضبط الصوت للتشغيل لمدة 60 دقيقة وسيتوقف تلقائيا بعد هذه المدة.

6. بمجرد اختيار إطار زمني، اضغط على تشغيل وسيبدأ النظام في تشغيل الأصوات التي اختارتها، يجب أن يمنحك ذلك وقتا كافيا للنوم بمجرد الاستماع إلى الصوت اللطيف الذي اخترته، وسيتوقف الهاتف تلقائيا بعد انتهاء مدة التشغيل التي قمت بتحديدها في الإعدادات.

Sleep Sounds
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