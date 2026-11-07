قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خلال ساعات من لقاء الأهالي بقرية نفيا.. محافظ الغربية يستجيب لمطالبهم بحملة نظافة مكبرة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة سريعة لمطالب أهالي قرية نفيا، وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال جولته اليوم، السبت، بالقرية، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتحسين مستوى النظافة بعدد من المناطق، مؤكدًا أهمية التعامل مع المشكلات التي يطرحها المواطنون على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية 

وعقب الجولة، بدأ حي ثان طنطا تنفيذ الحملة بطريق نفيا، حيث شملت رفع التراكمات التاريخية من كورنيش السلام والبترول، ومدخل عزبة كوبيش، والتخلص من كميات المخلفات المتراكمة بهذه المناطق، في خطوة تستهدف تحسين المظهر العام وتوفير بيئة نظيفة للأهالي.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن الاستماع إلى المواطنين والتفاعل مع مطالبهم يمثلان أساس العمل التنفيذي، مشددًا على استمرار حملات النظافة بمختلف المناطق، والاهتمام بالمواقع التي تعاني من تراكمات تاريخية، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي في مستوى الخدمات المقدمة له.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة تلال واكوام القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

خلال ساعات من لقاء الأهالي بقرية نفيا.. محافظ الغربية يستجيب لمطالبهم بحملة نظافة مكبرة

معاش تكافل وكرامة

التضامن حسمت الأمر.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026

الشهادة الماسية بلس

بنك التعمير والإسكان يرفع عائد الشهادة الماسية بلس إلى 19%.. تفاصيل القرار والمميزات

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد