خلال ساعات من لقاء الأهالي بقرية نفيا.. محافظ الغربية يستجيب لمطالبهم بحملة نظافة مكبرة

في استجابة سريعة لمطالب أهالي قرية نفيا، وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال جولته اليوم، السبت، بالقرية، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتحسين مستوى النظافة بعدد من المناطق، مؤكدًا أهمية التعامل مع المشكلات التي يطرحها المواطنون على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية

وعقب الجولة، بدأ حي ثان طنطا تنفيذ الحملة بطريق نفيا، حيث شملت رفع التراكمات التاريخية من كورنيش السلام والبترول، ومدخل عزبة كوبيش، والتخلص من كميات المخلفات المتراكمة بهذه المناطق، في خطوة تستهدف تحسين المظهر العام وتوفير بيئة نظيفة للأهالي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن الاستماع إلى المواطنين والتفاعل مع مطالبهم يمثلان أساس العمل التنفيذي، مشددًا على استمرار حملات النظافة بمختلف المناطق، والاهتمام بالمواقع التي تعاني من تراكمات تاريخية، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي في مستوى الخدمات المقدمة له.