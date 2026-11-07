أحمد موسى: نحن داعمين لمنتخب بلدنا وحسام حسن خسر الناس ومحبيه بسبب اللي اتعمل خارج الرياضة

علق الإعلامي أحمد موسى، على توجيه اتحاد الكرة الشكر لحسام حسن وجهازه الفني والإداري.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"نحن داعمين لمنتخب بلدنا وحسام حسن خسر الناس ومحبيه بسبب اللي اتعمل خارج الرياضة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "حسام حسن وهو مدير فني لمنتخب مصر لا يمثل نفسه، وأي حاجة بيعملها بيتحاسب عليها ومتشافة من الجميع".

وتابع موسى: "حسام حسن كان هيستمر المبارتين المقبلين لمنتخب مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "هناك ضغط جماهيري كبير ، والمشاكل الداخلية في المنتخب بتسمَّع".