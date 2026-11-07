حقيقة تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع محافظات الجمهورية بسبب الأمطار

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع محافظات الجمهورية بسبب الأمطار؟ .. سؤال يبحث حاليا جميع أولياء أمور طلاب المدارس عن إجابته على مختلف محركات البحث على الانترنت

تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب الأمطار .. ما الحقيقة ؟

لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية تنص على تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن قرارات تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار أو الأحوال الجوية من المعتاد ألا تصدر من وزير التربية والتعليم ، بل يتم تركها لكل محافظ في محافظته حسب خطورة الوضع في كل محافظة في مصر .

تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب الأمطار في هذه المحافظة

حتى الآن أعلنت محافظة واحدة عن قرار يخص تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب الأمطار ، حيث قرر اللواء الدكتور محمد سلمان الزملوط، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بجميع المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر ، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وبحسب ما أعلنته محافظة مطروح في بيان رسمي معلن على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، يأتي قرار تعطيل الدراسة غداً في المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر ، لإتاحة الفرصة أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحمام والأجهزة المعنية لمواصلة جهود سحب مياه الأمطار ورفع تجمعاتها من الشوارع والطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الأمطار وتيسير الحركة المرورية.

حالة الطقس والأمطار غداً

من جانبها ، كشفت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت عن تحرك المنخفض الجوي المؤثر على البلاد حاليا نحو المناطق الشرقية وبلاد الشام غدا الأحد مما يؤدي إلى تراجع تأثيره على معظم أنحاء الجمهورية وانخفاض فرص سقوط الأمطار مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة.



وأكدت غانم أن البلاد ستظل تحت تأثير الكتل الهوائية المعتدلة، القادمة في معظمها من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ، وهو ما يحافظ على درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية أو أقل منها بقليل لهذا الوقت من العام.



وقالت إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 24 و25 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب المحافظات، يميل إلى الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، حيث تسجل العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 28 و29 درجة مئوية.



وأشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، مع غياب أشعة الشمس، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر .. موضحة أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 16 و17 درجة مئوية.



وحول فرص سقوط الأمطار .. قالت غانم إنها ستظل قائمة غدا، مع تركز التأثير الأكبر على السواحل الشمالية الشرقية، نتيجة تحرك المنخفض الجوي شرقا، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على تلك المناطق، تمتد خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار قد تمتد بصورة خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وبعض مناطق السواحل الشمالية ومحافظة البحر الأحمر، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث تتراوح بين 10 و20%..مؤكدة أن الأحوال الجوية غدا ستكون أكثر استقرارا مقارنة باليوم مع تراجع فرص سقوط الأمطار وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار.



ولفتت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة على أغلب المناطق ؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وأوضحت أن ارتفاع الأمواج على سواحل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط سيتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار .. مشيرة إلى أن ارتفاع الأمواج سيكون أقل مقارنة باليوم وأمس إلا أن حالة البحر المتوسط ستظل معتدلة إلى مضطربة.



وحذرت غانم من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية..داعية قائدي المركبات إلى ضرورة القيادة بحذر شديد على الطرق أثناء الشبورة فيما نصحت المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية على مدار اليوم، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.