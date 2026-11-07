ألمانيا تعتزم استثمار 50 مليون يورو في أداة استخباراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يعتزم الجيش الألماني استثمار نحو 50 مليون يورو في أداة لتكنولوجيا المعلومات، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجمع المعلومات المتاحة عبر الإنترنت وتحليلها، في إطار استخبارات المصادر المفتوحة.

وذكر موقع "هارتبونكت" الألماني، نقلا عن مصادر خاصة به، اليوم السبت، أن شراء الأداة، التي تحمل اسم "الاستطلاع عبر الإنترنت"، سيتم من خلال شركة "بي دبليو آي" المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية الألمانية.

تهدف الأداة إلى تحسين الوعي بالموقف وتعزيز سلامة القوات، إذ ستتيح التحليل الآلي للنصوص والصور ومقاطع الفيديو.

ومن المقرر أن تنظر لجنة الموازنة في البرلمان الألماني الأسبوع المقبل في المقترح، ضمن إجراءات الموافقة على المشتريات التي تتجاوز قيمتها 25 مليون يورو.