الدوري الاسباني: اسبانيول يتعادل مع ديبورتيفو

فرط نادي إسبانيول بفرصة ذهبية للارتقاء إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا على أرضية ملعب آر سي دي إي، في مواجهة غابت عنها الأهداف وشهدت تألقاً لافتأ لحراس المرمى.

وشهدت الدقائق الأولى محاولات جادة من أصحاب الأرض لاختراق دفاعات الضيوف، وكان روبرتو فرنانديز الأقرب لافتتاح التسجيل برأسية متقنة تصدى لها ببراعة حارس ديبورتيفو ليو رومان، الذي عاد ليقدم تصدياً أروع بيد واحدة من رأسية قوية للمدافع أليخاندرو سانتياغو.

وفي المقابل، افتقر الفريق الضيوف للفعالية الهجومية رغم محاولات لويسمي كروز، لينتهي الشوط الأول على وقع السلبية في النتيجة وفقدان متكرر للكرة في وسط الميدان.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، دفع ديبورتيفو بأسماء هجومية تشمل بيير إيمريك أوباميانغ لتنشيط الخط الأمامي، واستمر إسبانيول في فرض سيطرته ومحاولاته عبر إدو إكسوبيتو، غير أن صلابة رومان ودفاعات الضيوف أجهضت كافة المحاولات لتنتهي المواجهة بلا غلة هجومية.