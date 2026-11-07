تكريم نهال عنبر بجائزة التميز في حفل جوائز الأفضل عربياً عن مسيرتها الفنية الحافلة بالإنجازات

أعلنت إدارة مهرجان «جوائز الأفضل عربياً» عن تكريم الفنانة القديرة نهال عنبر في دورته الرابعة، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2026، تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة التي قدمت خلالها العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية البارزة.

بدأت الفنانة مسيرتها بأدوار لافتة، منها مشاركتها في فيلم «الظلام» (1995) أمام الزعيم عادل إمام، كما كوّنت ثنائية فنية ناجحة مع الفنان يحيى الفخراني، حيث قدما معاً أعمالاً درامية أيقونية مثل: «الليل وآخره»، و«عباس الأبيض في اليوم الأسود»، و«يتربى في عزو».

وتركت بصمة واضحة في العصر الذهبي للدراما العربية، إذ شاركت في بطولة مسلسلات تركت أثراً كبيراً في تاريخ التلفزيون، مثل: «سوق العصر»، و«العصيان»، و«الحقيقة والسراب»، و«أين قلبي».

وفي السينما والمسرح، كان لها حضورها المميز في أفلام بارزة مثل «جاءنا البيان التالي»، وفيلم الرعب «يوم 13»، والعمل الكوميدي «بعد الشر»، بالإضافة إلى مشاركتها في عروض مسرحية مهمة منها «زقاق المدق».

كما نجحت في اقتحام مجال التقديم التلفزيوني بأسلوب لافت عبر برامج اجتماعية شهيرة، منها «كلام ستات» و«راجل و2 ستات».

وواصلت نهال عنبر حضورها الدرامي القوي في المواسم الأخيرة بمشاركتها في أعمال متنوعة، منها مسلسلات «بدون سابق إنذار»، و«إثبات نسب»، و«طريق البداية».

من جانبه، صرّح المخرج محمد كرم، رئيس الجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما المنظمة للحفل، بأن هذا الموسم استثنائي بكل المقاييس، موضحاً: «نحتفي هذا العام بمسيرة 25 عاماً من الإبداع والتميز في مختلف المجالات. نحرص على تكريم الشخصيات التي تركت بصمات مؤثرة في ذاكرة الجمهور، ليكون الحفل احتفاءً بالتاريخ والإنجازات لا مجرد مناسبة لتوزيع الجوائز، وليليق بقيمة الأسماء التي صنعت جزءاً من تاريخ الفن والإعلام العربي».

وأضاف كرم أن الموسم الرابع يمثل محطة هامة في مسيرة «جوائز الأفضل عربياً»، التي تسعى من خلالها الجمعية إلى الاحتفاء برموز الإبداع وتقديم صورة مشرفة للفن والإعلام العربي.

هذا ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضوراً فنياً وإعلامياً بارزاً، يضم نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة من مصر ومختلف الدول العربية.