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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يشدد على جاهزية مخرات السيول والتطهير وإزالة أي عوائق أو تعديات

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم السبت، يرافقه كمال سليمان، نائب المحافظ، جولة ميدانية تفقد خلالها مخرات السيول بحي الكوثر ومركزي أخميم وساقلتة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد طايع، وكيل وزارة الري بسوهاج، وعلي بهنس، رئيس مركز ومدينة أخميم، وعلاء شعراوي، رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وفاطمة فاروق، رئيس حي الكوثر.

محافظة سوهاج

واستهل محافظ سوهاج الجولة بتفقد مخر سيل الكوثر بالسلاموني، ثم تفقد مصرف أخميم الرئيسي الكيلو  1.5، وسحارة الجلاوية بساقلتة أسفل ترعة السلاموني الكيلو 25، كما تفقد ترعة نجع حمادي الشرقية الكيلو 95، مشددا على رفع أية تراكمات للقمامة أو عوائق، والمرور الدوري للتأكد من جاهزية المخرات لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة ضد من يلقي بالمخلفات أو القمامة بالمخرات.

وأكد "راشد"، خلال الجولة، على إعداد تقرير مفصل بالاجراءات المتخذة في تطهير المخرات والمصارف والترع، بالتنسيق بين الري والوحدات المحلية، وإدارة المتابعة بالديوان العام، وضرورة الجاهزية التامة لاستقبال موسم الشتاء، موجها بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية التي تضم جميع الجهات المعنية، ومتابعة تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار.

كما وجه المحافظ بالتنسيق الدائم بين الوحدات المحلية ومديرية الري أيضا للمرور على جميع " مخرات السيول، والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، والبحيرات"، الموجودة بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 15 مخر سيل طبيعي، و11 مخرا صناعيا بطول 32 كيلو مترا، و26 سد إعاقة، و7 بحيرات صناعية، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق أو تعديات بها، والتأكد باستمرار من جاهزيتها.

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