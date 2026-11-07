بيدرو أليانا يؤدي اليمين رئيسًا لباراجواي عقب عزل سانتياجو بينيا

أدى نائب رئيس باراجواي بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للبلاد، عقب عزل الرئيس السابق سانتياجو بينيا وإقالته من منصبه.

وتولى أليانا، الذي شغل منصب نائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات، الرئاسة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة سياسية ومالية أعقبت انهيار بنك «أوينو» هذا الأسبوع، ما أدى إلى تجميد مدخرات نحو نصف السكان البالغين.

وتعهد أليانا، البالغ من العمر 52 عامًا، بمعالجة الأزمة قبل انتهاء ولايته في أغسطس 2028. وكان قد برز لاعبًا لكرة السلة، ومثّل المنتخب الوطني لباراجواي عام 1991، قبل أن يتجه إلى العمل السياسي، حيث تولى رئاسة الحزب الحاكم «كولورادو».

وبنى أليانا مسيرته السياسية بدعم من الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، أحد أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. وانتُخب حاكمًا لإقليم نيمبوكو الجنوبي عام 2008، ثم شغل عضوية مجلس النواب بين عامي 2013 و2023، وتولى رئاسة المجلس، قبل أن يقود الحزب الحاكم.

وفي سياق متصل، وُضع الرئيس المعزول سانتياجو بينيا قيد الإقامة الجبرية في العاصمة أسونسيون، وينتظر استجوابه على خلفية اتهامات تتعلق بخرق الأمانة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال، وفقًا للمدعين العامين.