ماندو العدل يعلق على تصريحات أحمد السبكي بشأن أزمة فيلم «الملحد»: أخيرًا كلمة الحق اتقالت

أعرب المخرج ماندو العدل عن سعادته بتصريحات المنتج أحمد السبكي، منتج فيلم «الملحد»، بشأن الأزمة التي واجهت العمل وتأجيل عرضه، مؤكدًا تقديره لما قاله السبكي حول ملابسات الأزمة.

ونشر ماندو العدل منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق فيه على تصريحات السبكي قائلًا: «أخيرًا كلمة الحق اتقالت.. شكرًا يا حاج أحمد ».

وكان المنتج أحمد السبكي قد تحدث عن كواليس الأزمة التي واجهت فيلم «الملحد»، مشيرًا إلى أن خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة السابق على المصنفات الفنية، كان سببًا في المشكلة التي تعرض لها الفيلم.

وأوضح السبكي أن الفيلم كان مقررًا طرحه بشكل طبيعي، وبدأت حملته الدعائية بالفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تثار حوله حالة من الجدل، وترفع دعاوى قضائية ضده، مضيفًا أن المطالبات بإحالة الفيلم إلى الأزهر تسببت في تأجيل عرضه، كما جرى حذف بعض المشاهد منه بعدما كان يستعد للطرح.

وتأتي تصريحات ماندو العدل لتعيد تسليط الضوء على أزمة فيلم «الملحد»، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب موضوعه، وما صاحبه من تأجيلات وتطورات تتعلق بعرضه.