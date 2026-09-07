ماندو العدل يعتذر عن إخراج مسلسل أرضي بجنينة

كشف المخرج ماندو العدل عن اعتذاره لتولي مسئولية إخراج مسلسل “أرضي بجنينة” الذى يقوم ببطولته كل من هنا الزاهد وأحمد عبد الوهاب.

وكتب ماندو العدل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : اعتذرت عنه وبالتوفيق لصناع المسلسل.

أخر أعمال ماندو العدل

وقدم ماندو العدل "بنات الباشا" وهو فيلم روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع، داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.

وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها بالراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.

محمد العدل، مخرج مصري من مواليد 1986، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 2008، وعمل مساعدًا لعدد من أبرز المخرجين في السينما والدراما التلفزيونية. أخرج سبعة أفلام روائية طويلة واثني عشر مسلسلاً، وحصدت أعماله العديد من الجوائز والتكريمات عربيًا ودوليًا.