شوبير يوجه رسالة قوية لـ أحمد فتوح: «أنت في نعمة ما بعدها نعمة»

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قوية إلى أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، مطالبًا إياه بضرورة إدراك قيمة النعمة التي يعيشها كلاعب كرة قدم، والحفاظ على مسيرته ومستواه داخل الملاعب.

وقال شوبير خلال تصريحاته: «مهم أوي إن أحمد فتوح يعرف إنه في نعمة ما بعدها نعمة، ونصيحة لكل لاعبي مصر، ومهما كبرت هتبطل، مهما طولت في الملاعب هتبطل».

وشدد شوبير على أهمية أن يحرص اللاعبون على ترك سيرة جيدة خلال مسيرتهم، وأن يقدموا أقصى ما لديهم في المباريات والتدريبات، قائلًا: «أنت دايمًا احرص إن سيرتك في الملاعب تبقى جيدة، واحرص إنك تأدي في الملاعب بنسبة 100% مش 99.99%».

كما طالب حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق اللاعبين بمراجعة مستوياتهم وحساباتهم باستمرار، والالتزام بتعليمات الأجهزة الفنية، مؤكدًا أن مسيرة لاعب كرة القدم مهما طالت ستصل في النهاية إلى محطة الاعتزال.

ووجه شوبير نصيحة للاعبين بشأن مرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم، مؤكدًا ضرورة التفكير مبكرًا في المستقبل وتحديد الدور الذي يرغب اللاعب في القيام به بعد انتهاء مشواره داخل المستطيل الأخضر، سواء في الإدارة أو التدريب أو العمل داخل الأندية.

وأضاف أن اللاعب يجب أن يخطط جيدًا لمرحلة ما بعد الاعتزال، حتى لا يجد نفسه دون دور أو هدف واضح بعدما تنتهي مسيرته الكروية.