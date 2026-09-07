موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، آخر تطورات أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، مؤكدًا أن اللاعب سيعود إلى القاهرة خلال أيام، وأن النادي يتعامل مع الأزمة عبر القنوات الرسمية والقانونية.



وأوضح المندوه، خلال تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن الزمالك يسعى للوصول إلى أفضل حل ممكن، مشيرًا إلى أن أي حديث عن رحيل بيزيرا لن يتم قبل عودته والتفاوض معه.



وأكد أن الموقف القانوني للزمالك سليم، قائلًا إن النادي سيتخذ إجراءات قانونية قوية حال عدم عودة اللاعب.



وأشار أمين صندوق الزمالك إلى أن الانضباط داخل الفريق يمثل أولوية للنادي، مؤكدًا أن الأمور داخل الفريق تسير بشكل طبيعي رغم أزمة بيزيرا.



وحسم المندوه الجدل بشأن المقابل المالي المطلوب لبيع اللاعب، مؤكدًا أن الزمالك أعلن رسميًا طلب الحصول على 6 ملايين دولار للموافقة على رحيله.