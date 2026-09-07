تصعيد واسع في اليمن.. غارات حكومية تستهدف الحوثيين على عدة جبهات

أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، شملت غارات جوية واستهداف مواقع وتجمعات وآليات تابعة للجماعة، بالتزامن مع إحباط محاولات تسلل واستعادة مواقع ميدانية.

وقالت القوات الحكومية إنها دمرت غرفة للقيادة والسيطرة التابعة للحوثيين في جبهة مريس بمحافظة الضالع، إلى جانب استهداف تجمعات لعناصر الجماعة في المنطقة.

وفي محافظة البيضاء، أفادت القوات بتنفيذ 13 غارة جوية طالت مواقع وتجمعات وآليات حوثية، بينما استهدفت غارات أخرى تجمعات وثكنات للجماعة في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

كما شملت العمليات مواقع حوثية في منطقة البرح وجنوب محافظة الحديدة، إلى جانب أهداف في محافظتي مأرب والجوف، في إطار تحرك عسكري قالت القوات الحكومية إنه استهدف مواقع وتحركات للجماعة على عدة محاور.

وأكدت القوات الحكومية أنها نفذت عمليات ميدانية واسعة في جبهات مختلفة، تمكنت خلالها من استعادة عدد من المواقع، إلى جانب إفشال محاولات تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي.