ثابت بدون تغير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو في البنوك الآن

شهدت اسعار العملات الأجنبية استقراراً مع تعاملات مساء اليوم الأحد 6-9-2026 علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وسجلت العملات الأجنبية المختلفة ثباتا من دون تغيير منذ انتهاء التعاملات مساء اليوم الأحد.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 50.8 جنيها للشراء و 50.9 جنيها للبيع.

سعر اليورو

ووصل سعر اليور 59 جنيها للشراء و 59.17 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 68.69 جنيها للشراء و 68.9 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 36.7 جنيها للشراء و 36.81 جنيها للبيع.

سعر الكرون الكندي

ووصل سعر الكرون الدنماركي 7.89 جنيها للشراء و 7.91 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.45 جنيها للشراء و 5.47 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.29 جنيها للشراء و 5.32 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويدي62.74 جنيها للشراء و 62,93 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ياباني 32.51 جنيها للشراء و 32.6 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 36.59 جنيها للشراء و 36.69 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.57 جنيها للشراء و 7.59 جنيها للبيع.