البنك المركزي يقبل طلبات لسحب سيولة بـ 136.86 مليار جنيه من 7 بنوك

أعلن البنك المركزي المصري عن قبول طلبات قدمتها 7 بنوك، لسحب سيولة بقيمة 136.86 مليار جنيه اليوم الإثنين 1-9-2026.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن تلك الاجراءات تأتي لدعم المرونة في الجهاز المصرفي والوفاء التعهدات التمويلية.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول به عمليات سحب السيولة 19.5% ولمدة أسبوع.

استهدف البنك المركزي المصري خلال عمليات سحب السيولة ضمن ودائع السوق المفتوح، بقيمة 20.55 مليار جنيه في المتوسط.

وبلغ حجم العروض التي تقدمت من نحو 7 بنوك بقيمة 136.86 مليار جنيه، وقد قبلها البنك المركزي المصري.