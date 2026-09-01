بعد 10 طعنات .. استئناف الفيوم تحيل أوراق قاتل شقيقه وزوجته للمفتي | صور

قررت محكمة جنايات مستأنف الفيوم اليوم إحالة أوراق المتهم الأول في واقعة مقتل شقيقه وزوجته طعنا داخل مسكنهما بمنطقة الحاكورة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام وحددت جلسة 29 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس نجله المتهم الثاني البالغ من العمر 17 عاما.



مواصلة نظر الاستئناف

صدر القرار برئاسة المستشار شريف إسماعيل وعضوية المستشارين أحمد معوض وأحمد عابد وسكرتارية عصام سيد البرجي وذلك خلال مواصلة نظر الاستئناف المقدم من المتهمين على الحكم الصادر من محكمة جنايات الفيوم درجة أولى.



تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى منتصف يوليو 2025 عندما شهد شارع الحاكورة بمحافظة الفيوم خلافات أسرية بسبب الميراث تطورت إلى مشاجرة واعتداء على المجني عليهما باستخدام سلاح أبيض سكين وأسفر الاعتداء عن وفاة الزوج متأثرا بإصابته بـ10 طعنات بينما توفيت زوجته إثر إصابتها بـ5 طعنات متفرقة في أنحاء جسدها.



ضبط المتهم والتحقيقات

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بوقوع جريمة قتل مزدوجة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الحاكورة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة حيث عثرت على جثتي رجل وزوجته داخل مسكنهما وبالمعاينة تبين وجود إصابات بالغة بهما نتيجة الاعتداء بآلة حادة وكشفت التحريات أن المتهم الاول ويدعى سيد درغام ويعمل مبيض محارة نشبت بينه وبين شقيقه مشادة كلامية بسبب خلافات على الميراث تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل شقيقه وزوجته وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وأقر بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات.



حكم أول درجة وقرار الاستئناف

وكانت محكمة جنايات الفيوم درجة أولى قد قضت بإحالة أوراق المتهم الأول إلى فضيلة مفتي الجمهورية كما قضت بمعاقبة نجله القاصر بالسجن لمدة 15 عاما

وبعد نظر الاستئناف قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم الأول مرة أخرى إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام وتحديد جلسة 29 سبتمبر للنطق بالحكم مع استمرار حبس نجله لحين صدور الحكم النهائي في القضية.