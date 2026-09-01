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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يشارك في افتتاح درع البلقان 2026 بحضور رئيس البوسنة والهرسك

وزير الإنتاج الحربي يشارك في افتتاح «درع البلقان 2026» بحضور رئيس البوسنة والهرسك
وزير الإنتاج الحربي يشارك في افتتاح «درع البلقان 2026» بحضور رئيس البوسنة والهرسك
كريم الخطيب

حضر الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الأول بدولة البوسنة والهرسك "First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026"، والمُقام خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري، بالعاصمة سراييفو، وجاء افتتاح المعرض بحضور وتشريف السيد Denis Bećirović رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

خريطة صناعة الدفاع

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتنظيم المتميز للمعرض، والذي يعزز مكانة البوسنة والهرسك على خريطة صناعة الدفاع، ويعكس حرص الجانب البوسني على أن يكون المعرض متكاملاً ويوفر للجهات المعنية منصة موحدة تجمع مجموعة كبيرة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، للوقوف على أحدث الابتكارات والتقنيات الصناعية المتقدمة ومناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة.

الشراكات التعاونية في مجال التصنيع الدفاعي

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته بنجاح معرض ومؤتمر "First Balkan Shield" في تحقيق أهدافه وإتاحة فرص واعدة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات التعاونية في مجال التصنيع الدفاعي.

وأشار "جمبلاط" إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض تأتي في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين، والتي تشهد زخمًا بدعم من القيادة السياسية بالبلدين الصديقين، لافتًا إلى أنه سيحرص خلال مشاركته بالمعرض على بحث أوجه التعاون المشترك مع عدد من الجهات المشاركة بالمعرض، واستقبال الوفود الفنية داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي لاستعراض الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية للشركات التابعة للوزارة ومناقشة سبل عقد شراكات صناعية استراتيجية مشتركة، علاوة على زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الشركات الممثلة لمختلف الدول للوقوف على أحدث تكنولوجيات التصنيع.

وقد شهد الافتتاح عرض فيلم عن معرض الدفاع الأول والعارضين والصناعات الدفاعية بالبوسنة، والتي يمتد تاريخها لأكثر من 75 عامًا.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح الرسمي والتقاط الصور التذكارية، استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد زوكان هيليز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع البوسنة والهرسك بجناح الوزارة بالمعرض، حيث استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي قدرات شركات الإنتاج الحربي في مجال التصنيع الدفاعي وأبرز المنتجات التي تشارك بها الوزارة بالمعرض، وبحث الجانبان موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وأشاد السيد زوكان هيليز بما شاهده من معروضات والتي تعكس ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية المصرية من تقدم وتطور ملحوظ.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي عدد من الشخصيات الهامة داخل جناح الوزارة، وتم تفقد المعروضات ومناقشة أوجه التعاون المشترك.

وتفقد الوزير عدد من الأجنحة ومنها جناح شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) التركية.

جدير بالذكر أن First Balkan Shield- Defence Industry Expo and Summit 2026 يجمع العديد من الجهات والشركات المتخصصة في مجالات تصنيع الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية لعرض أحدث التقنيات الصناعية، ومن المقرر أن يشهد عقد سلسلةً من الجلسات النقاشية التخصصية، بهدف تبادل الرؤى والأفكار بين قادة الصناعة والخبراء من مختلف دول العالم، ويغطي برنامج مؤتمر الصناعات الدفاعية مجالات عدة تتضمن التقنيات الحديثة في التصنيع الدفاعي والأمني، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التصنيع الإضافي، والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وغيرها من الموضوعات الهامة.

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