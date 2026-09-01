وزير الكهرباء يبحث متطلبات التغذية الكهربائية لإقامة مشروع مراكز البيانات Data Center

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة هيكا داتا، وتحالف أمريكي من مطورى صناعة مراكز البيانات، برئاسة أحمد الحفنى رئيس مجلس إدارة شركة هيكا داتا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس عربى مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس محمد الفوي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث آليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمى للبيانات “Data Center”، وسبل دعم وتطوير هذه الصناعة، فى ظل جاذبية السوق المصرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر البنية التحتية المتقدمة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الإقليمي والدولي فى هذا المجال.

ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة عمل الشركة والرؤية العامة لمشروع مركز البيانات التى تعمل عليه، وما يمكن أن يمثله من إضافة لقطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتطرق الاجتماع إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة وشركات تكنولوجيا عالمية، والاستفادة من المقومات التنافسية في مجالات الطاقة الكهربائية والاتصالات والبنية الأساسية، وتناول الاجتماع بحث آلية توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروع والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة ومستدامة، وتمت مناقشة عدد من الآليات والنظم والبدائل لدعم صناعة مراكز البيانات وإقامة المشروع، والأطر التنظيمية والقانونية والفنية والاستثمارية وغيرها فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتطرق الاجتماع الى دور المشروع فى اطار خطة التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، وانعكاس ذلك على تحسين كفاءة الخدمات، والاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فى إطار الحوكمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية صناعة مراكز البيانات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو المتسارع للحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، موضحاً أن قطاع الطاقة الكهربائية فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة يعمل فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة، مضيفاً ان صناعة مراكز البيانات تأتي فى اطار استراتيجية مصر الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي الحكومي والخاص، مشيراً أن نجاح الصناعة يرتكز على توافر البنية التحتية المتطورة، المدعومة بقدرات كهربائية مستقرة ومستدامة، وهو ما تتميز به مصر فى محيطها الإقليمي.