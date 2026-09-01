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القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
محمد إبراهيم

نظمت القوات المسلحة عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة لعدد من الكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة، والتي تم تنفيذها بإحدى وحدات إدارة الشرطة العسكرية.

تضمنت الدورات تدريبات مكثفة لرفع معدلات اللياقة البدنية والدفاع عن النفس، كما تم عقد العديد من المحاضرات النظرية والتدريب على تنفيذ الإسعافات الأولية ودواعي إنقاذ الحياة، وتنفيذ مجموعة من التطبيقات العملية التي تناولت أحدث الأساليب والتكتيكات الخاصة وآليات التعامل مع المواقف الطارئة والعدائيات المختلفة في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة، والتدريب على الرمايات النمطية وغير النمطية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من التدريبات ذات الطابع الاحترافي التي تسهم في صقل مهارات العناصر المشاركة بالدورات ورفع الكفاءة القتالية لهم.

وفي ختام الدورات، تم تكريم عدد من المتدربين تقديرًا لتميزهم أثناء فترة التدريب، ومن جانبهم، أعرب المتدربون عن تقديرهم للقوات المسلحة المصرية على ما قدمته لهم من أوجه رعاية واهتمام للارتقاء بقدراتهم القتالية، بما يسهم في أداء المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة.


 

القوات المسلحة مالي إدارة الشرطة العسكرية الشرطة العسكرية

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القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

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