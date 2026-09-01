كدة كدة.. راغب علامة يطرح أغنية جديدة بالذكاء الاصطناعي

طرح الفنان راغب علامة كليب أغنية جديدة تحت عنوان «كدة كدة»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية.

اغنية «كده كده» من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تولى على ماجد الرؤية البصرية وتنفيذ العمل بالذكاء الاصطناعى.

أغنية كدة كدة تقدم تجربة بصرية تعتمد على الذكاء الاصطناعى بشكل كامل، الكليب مولّدًا بالكامل بدون استخدام أى لقطات مصوّرة بصورة حقيقية، فى تجربة تسعى إلى تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعى كأداة إخراجية متكاملة، وليس مجرد مؤثر بصرى.

تولى المخرج على ماجد الرؤية البصرية وتنفيذ الكليب كاملاً، بداية من الفكرة وتوليد المشاهد، مرورًا بتنفيذ تقنية مزامنة حركة الشفاه وتطابقها مع الأداء الغنائى، وصولًا إلى المونتاج وتصحيح الألوان والوصول إلى النسخة النهائية.





