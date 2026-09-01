زهقتى من الاكل التقليدى.. إليك طريقة مسخن الكفتة

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة مسخن الكفتة.

طريقة فتة الكفتة :-



المقادير:



- لحم كفتة : نصف كيلو (كفتة غنم أو بقر)

- لبن زبادي : نصف كيلو

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : رشّة

- الطحينية : ملعقة كبيرة

- الخبز : حسب الرغبة (مقطع لمربعات / محمص أو مقلي)

- لوز : حسب الرغبة (مقلي / للتزيين)

- صنوبر : حسب الرغبة (مقلي / للتزيين)





الطريقة :





1. نشكل الكفتة إلى كرات صغيرة متساوية بالحجم، ثم ندخلها الفرن في صينية مع القليل من الماء حتى تنضج (يمكن قلي حبات كرات الكفتة بمقلاة على النار).



2. في طبق عميق نخلط اللبن الزبادي مع الثوم والطحينة، ونضيف الملح والليمون.



3. عند الانتهاء نقوم بتحضير طبق التقديم بوضع مربعات الخبز المحمصة ثم تشربيها بالقليل من ماء



4. نضع فوقها حبات الكفتة ثم صلصة اللبن المثوم، وتزين بالمكسرات.