شاشة بلا وهج وتصميم أنحف.. MatePad Pro 12 قادم غدًا

أصدرت هواوي إعلانًا تشويقيًا جديدًا قبل أيام قليلة من حدثها الكبير ويشير إلى جهاز MatePad Pro أكثر قابلية للحمل، وهو أنحف وأكثر أناقة، ومصمم حول شاشة تهدف إلى تقليل الوهج والتشتيت.



وأكدت هواوي أن جهاز MatePad Pro 12 بوصة سيكون من بين المنتجات التي ستُعرض في حدث الإطلاق المقرر عقده في ميونخ في الثاني من سبتمبر. يبدو الجهاز اللوحي أنحف بشكل ملحوظ من سابقه MatePad Pro 12.2 ، حيث يبلغ سمكه 4.7 مليمترات فقط. كما أن حواف الشاشة أضيق، ووحدة الكاميرا أكبر قليلاً وأكثر استدارة، ويأتي بلون أزرق. وبوزن 454 جرامًا، فهو أخف وزنًا وأكثر انسيابية من جهاز MatePad Pro Max الأكبر حجمًا.

مواصفات جهاز MatePad Pro 12

أبرز ما يميز هذا الجهاز هو شاشته التي تأتي بتقنية PaperMatte OLED. يُقال إنها لا تُصدر أي وهج تقريبًا حتى في ضوء النهار الساطع، وذلك بفضل طبقة هواوي المضادة للانعكاس التي تمنح السطح ملمسًا شبيهًا بالورق. من شأن ذلك أن يُسهّل استخدامه في الهواء الطلق ويجعله أكثر راحة للقراءة وتدوين الملاحظات والرسم باستخدام القلم. كما يُتوقع أن يعمل مع غطاء لوحة مفاتيح هواوي Glide (المزود بلوحة لمس متعددة اللمس) ومع دعم القلم المعتاد.

لم تُعلن المواصفات العالمية الكاملة بعد، لكن التصميم والموقع يشيران إلى أن النسخة العالمية ستكون قريبة جدًا من جهاز MatePad Pro 12 بوصة المتوفر حاليًا في الصين .

ميزات جهاز MatePad Pro 12

على بشاشة OLED عالية الجودة (مع خيار PaperMatte)، ومعالج Kirin T93، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وميزات وسائط متعددة متطورة تشمل مكبرات صوت متعددة. من المرجح أن يحافظ الطراز العالمي على نفس التركيز على الإنتاجية وسهولة الحمل.

ومن المتوقع الكشف عن السعر، وتاريخ التوفر، وقائمة الميزات الكاملة خلال حدث ميونخ. وحتى ذلك الحين، يهدف هذا الإعلان التشويقي بشكل أساسي إلى إظهار جدية هواوي في إنتاج جهاز MatePad Pro أنحف وأخف وزنًا، مع الحفاظ على جودة تصنيعه العالية.