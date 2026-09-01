منافسات مصر اليوم الثلاثاء في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا

تتواصل منافسات البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 لليوم الثالث عشر على التوالي والمقامة بمدينة تارانتو الإيطالية والمستمرة حتى 3 سبتمبر الجاري بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

تشهد البعثة المصرية اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026 منافسات في 8 رياضات وهم تنس الطاولة، جمباز فني، الكاراتيه، التجديف، فروسية، آلعاب القوى، الشراع، رفع الأثقال.

منافسات تنس الطاولة

وفي منافسات تنس الطاولة تخوض هنا جوده منافسات دور الثمانية فردي سيدات أمام فرنسا، وعمر عصر فردي رجال أمام فرنسا في دور الثمانية، ويوسف عبد العزيز فردي رجال أمام الجزائر في دور الثمانية.

الجمباز الفني

وفي الجمباز الفني يخوض عمر العربي نهائي عقلة وحلق، ومحمد منتصر عفيفي وعمر عصام الشبكي نهائي حصان وحلق، وفي منافسات الكاراتيه تخوض أحلام حمدي منافسات 55 كجم أمام بطلة إيطاليا ورحمة أحمد منافسات وزن 50 كجم أمام بطلة إسبانيا، زياد الغريب منافسات وزن 60 كجم أمام بطل موناكو، عادل محمد وزن 67 كجم أمام بطل المغرب، فريال أشرف وزن 68 كجم أمام بطلة المغرب ورحمة محمد وزن 67 كجم أمام بطلة كرواتيا وعبدالله هشام في منافسات وزن 75 كجم.

منافسات التجديف

وفي منافسات التجديف يخوض عبد الخالق البنا ومحمد علاء قوطة، غادة محمد ندا، عمر عصام عبد العزيز، مريم محمود عبد اللطيف، عمر حسام الدين موسى النهائيات.

وفي الفروسية يخوض التصفيات في منافسات فردي رجال كل من إسماعيل محمد البرعي، أحمد ناصر النجار، محمد وئام عسكر، زين الدين شادي، وفي ألعاب القوى يخوض محمد مجدي حمزة، ومصطفى عمرو حسن النهائيات في رمي الجلة.

منافسات الشراع

وفي منافسات الشراع تخوض مريم إيهاب مصطفى، آية أسامة الزيني التصفيات وفي رفع الأثقال يخوض عبد الرحمن حسين متولى منافسات وزن 75 كجم، روفيدا فتحي عبد التواب في منافسات وزن 69 كجم، وعبد الرحمن يونس السيد في منافسات وزن 85 كجم.

39 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط

وحصد الفراعنة حتى الآن على 39 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 13 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية.

تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.