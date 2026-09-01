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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إزالة 32 حالة تعدٍ ومخالفة في الغربية خلال اليوم الثالث من الموجة الـ30

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني المخالفة، والتي تتواصل بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات والمخالفات.

توجيهات محافظ الغربية 

وشهد اليوم الثالث على التوالي من أعمال الموجة تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدٍ ومخالفة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، في إطار خطة المحافظة للتعامل الفوري مع التعديات والمخالفات وإزالتها في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي مركز المحلة الكبرى، شهدت الحملات تنفيذ إزالات لمخالفات بناء عبارة عن هناجر مقامة بالمخالفة على مساحة 19 قيراطًا و10 أسهم، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات فور رصدها.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية للتصدي لكافة صور التعديات والمخالفات، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة للمتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي مخالفة فور رصدها، مشددًا على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتطبيق القانون بكل حسم.

ردع مخالفين 

ووجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد لتنفيذ مستهدفات الموجة الـ30، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في جهودها للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الحاسم مع كافة صور البناء المخالف والتعديات.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين مخالفات البناء إزالة في المهد

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