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نجوم عاشوا قسوة فقدان أبنائهم.. حرقة نجلاء فتحي على ابنتها وصدمة فيروز على أولادها الثلاثة ووديع ينتزع الفرحة من قلب جورج وسوف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم عاشوا قسوة فقدان أبنائهم.. حرقة نجلاء فتحي على ابنتها وصدمة فيروز على أولادها الثلاثة ووديع ينتزع الفرحة من قلب جورج وسوف

نجلاء فتحي
نجلاء فتحي
أحمد إبراهيم

لم تكن صدمة رحيل ياسمين سيف أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، مجرد خبر حزين مر على الوسط الفني، بل أعادت إلى الاذهان تجارب مؤلمة عاشها عدد من نجوم الفن، بعدما فقدوا أبناءهم في ظروف مختلفة، تاركين خلفهم ذكريات لا تمحوها السنوات.

رحلت ياسمين عن عمر ناهز 44 عاما، أمس الأول، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفقا لما أعلنه والدها الفنان سيف أبو النجا، ليثير خبر وفاتها حالة واسعة من الحزن بين اصدقاء والدتها ومحبيها وزملائها في الوسط الفني.

نجلاء فتحي

فقدت الفنانة نجلاء فتحي ابنتها الوحيدة ياسمين، التي أنجبتها من الفنان سيف أبو النجا، في واقعة شكلت صدمة كبيرة لأسرتها والمقربين منها. وأعلن والدها خبر وفاتها، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الوسط الفني، خاصة مع مكانة نجلاء فتحي وتاريخها الطويل في السينما المصرية.

فيروز

وعاشت الفنانة اللبنانية فيروز تجربة شديدة القسوة مع فقدان الأبناء، بعدما رحلت ابنتها ليال الرحباني، ثم فقدت نجلها زياد الرحباني عام 2025 عن عمر 69 عاما، قبل أن يرحل أيضا ابنها هلي الرحباني في 2026، وبذلك فقدت فيروز ثلاثة من أبنائها الأربعة، بينما بقيت ابنتها ريما الرحباني.

جورج وسوف

وفي يناير 2023، فقد الفنان السوري جورج وسوف نجله الاكبر وديع، عن عمر 39 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكان وديع مقربا للغاية من والده، ورافقه في العديد من مراحل حياته، لذلك شكل رحيله صدمة كبيرة لجورج وسوف، الذي ظهر في أكثر من مناسبة متأثرا بشدة بفقدان نجله، وظل يتحدث عنه ويستعيد ذكرياته معه.

هاني شاكر

بينما عاش الفنان هاني شاكر واحدة من أصعب محطات حياته، بعد وفاة ابنته دينا عام 2011 عن عمر 27 عاما، عقب معاناة مع مرض السرطان.

وكان رحيل دينا من أكثر التجارب قسوة التي تحدث عنها هاني شاكر في لقاءاته، وظل اسمها حاضرا في أحاديثه وذكرياته، مؤكدا في أكثر من مناسبة صعوبة تجاوز فقدانها.

حسن حسني

كما واجه الفنان الراحل حسن حسني تجربة مؤلمة بعد وفاة ابنته رشا إثر إصابتها بمرض السرطان، وكان رحيلها من أصعب المواقف التي مر بها طوال حياته.

حسن يوسف وشمس البارودي

وفي عام 2023، تلقى الفنان الراحل حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي صدمة وفاة نجلهما عبدالله عن عمر 35 عاما، بعدما توفي غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وكان عبدالله الابن الاصغر للزوجين، وزادت قسوة الفاجعة على والديه، خاصة أنه كان يجيد السباحة، وهو ما جعل خبر رحيله صدمة كبيرة لهما وللمقربين من الأسرة.

رجاء حسين

كما عاشت الفنانة الراحلة رجاء حسين تجربة قاسية بعد وفاة نجلها كريم عبدالرحمن، الذي أنجبته من الفنان سيف عبدالرحمن عام 2014.

ورحل كريم بعدما تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء قيادته سيارته، تاركا والدته في حالة من الحزن استمرت لسنوات، وكانت تتحدث عن فقدانه باعتباره واحدا من أصعب الأحداث التي مرت بها.

مديحة يسري

وفقدت الفنانة الراحلة مديحة يسري ابنها الوحيد عمرو، الذي توفي إثر حادث سير، لتعيش بعدها سنوات طويلة وهي تحمل ألم فقدانه.

وتحدثت مديحة يسري في عدد من اللقاءات التلفزيونية عن نجلها الوحيد وذكرياتها معه، مؤكدة أن غيابه ظل حاضرا في تفاصيل حياتها المختلفة.

نجلاء فتحي جورج وسوف فيروز هاني شاكر حسن حسني رجاء حسين مديحة يسري

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