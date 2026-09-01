الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء ليلًا، مع ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، والرياح شمالية غربية.

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وتكشف درجات الحرارة المتوقعة استمرار الأجواء شديدة الحرارة في عدد من مناطق جنوب البلاد، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 41 درجة في أسوان، بينما تسجل 39 درجة في قنا والأقصر وأبرق، و40 درجة في أبوسمبل، في حين تصل إلى 38 درجة في شلاتين ومرسى حميرة.

كيف يكون طقس الثلاثاء اليوم في مصر؟

يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومع حلول الليل تميل الأجواء إلى الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وهو ما يمثل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم.

أين تظهر الشبورة المائية اليوم؟

تظهر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتأتي الشبورة ضمن أبرز الظواهر الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، ولذلك ترتبط حالة الطرق خلال ساعات الصباح بمدى كثافة الشبورة على المناطق التي تشهد ظهورها.

أين تنشط الرياح اليوم الثلاثاء؟

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتأتي نشاطات الرياح ضمن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم إلى جانب الشبورة المائية الصباحية، بينما تختلف طبيعة الأجواء من منطقة إلى أخرى بحسب موقعها الجغرافي.

ما حالة البحر المتوسط اليوم؟

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وتأتي هذه التوقعات ضمن بيان حالة الطقس اليوم، الذي يتضمن كذلك درجات الحرارة المتوقعة على مختلف محافظات ومدن مصر، إلى جانب عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.

ما حالة البحر الأحمر اليوم؟

تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

وتوضح هذه البيانات طبيعة حالة البحر الأحمر خلال اليوم، بالتزامن مع توقعات الطقس الحار الرطب على شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوبها.

ما درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر؟

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر على النحو الآتي، وفق البيانات الواردة.

القاهرة 35 25.

العاصمة الجديدة 36 24.

6 أكتوبر 36 24.

بنها 35 25.

دمنهور 34 24.

وادي النطرون 34 25.

كفر الشيخ 33 24.

بلطيم 32 23.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 35 25.

شبين الكوم 34 24.

طنطا 33 24.

دمياط 31 25.

بورسعيد 32 26.

الإسماعيلية 36 24.

السويس 35 24.

العريش 33 24.

رفح 33 23.

رأس سدر 36 25.

نخل 34 19.

كاترين 29 16.

الطور 36 24.

طابا 35 23.

شرم الشيخ 37 28.

الغردقة 36 27.

الإسكندرية 32 23.

العلمين 31 24.

مطروح 30 25.

السلوم 33 23.

سيوة 37 21.

رأس غارب 35 28.

سفاجا 36 27.

مرسى علم 37 27.

شلاتين 38 28.

حلايب 35 27.

أبو رماد 37 27.

مرسى حميرة 38 27.

أبرق 39 28.

جبل علبة 37 26.

رأس حدربة 36 27.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 36 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 37 24.

قنا 39 25.

الأقصر 39 25.

أسوان 41 26.

الوادي الجديد 39 22.

أبوسمبل 40 24.

ما درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن والعواصم العربية؟

تشمل توقعات درجات الحرارة اليوم عددًا من المدن والعواصم العربية، وجاءت البيانات على النحو الآتي.

مكة 44 33.

المدينة 45 32.

الرياض 47 31.

المنامة 42 33.

أبوظبي 45 31.

الدوحة 43 33.

الكويت 46 34.

دمشق 33 17.

بيروت 31 26.

عمان 30 18.

القدس 29 20.

غزة 31 25.

بغداد 39 27.

مسقط 34 30.

صنعاء 29 15.

الخرطوم 41 30.

طرابلس 37 28.

تونس 39 27.

الجزائر 29 23.

الرباط 28 16.

ما درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن وعواصم العالم؟

تضمنت بيانات هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم، وجاءت على النحو الآتي.

أنقرة 27 15.

إسطنبول 29 20.

إسلام آباد 34 26.

نيودلهي 35 27.

جاكرتا 33 24.

بكين 30 17.

كوالالمبور 34 25.

طوكيو 28 23.

أثينا 33 23.

روما 35 20.

باريس 23 16.

مدريد 33 18.

برلين 26 17.

لندن 22 14.

مونتريال 23 15.

موسكو 22 13.

نيويورك 28 22.

واشنطن 34 23.

نواكشوط 34 27.

أديس أبابا 20 13.

ما أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم؟

تتمثل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم في ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما يسود طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ويكون مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء ليلًا.

ما أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر؟

تصل درجات الحرارة العظمى إلى 41 درجة في أسوان، بينما تسجل 40 درجة في أبوسمبل، وتصل إلى 39 درجة في قنا والأقصر والوادي الجديد وأبرق، في حين تسجل 38 درجة في شلاتين ومرسى حميرة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في عدد من مدن ومحافظات شمال البلاد بين المستويات الواردة في بيان الهيئة، حيث تسجل القاهرة 35 درجة، والعاصمة الجديدة 36 درجة، والإسكندرية 32 درجة، ومطروح 30 درجة، وبورسعيد 32 درجة.

وتعكس درجات الحرارة المتوقعة تفاوتًا واضحًا بين مناطق الجمهورية، مع استمرار الأجواء الحارة الرطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، واشتداد الحرارة على جنوب البلاد، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كيف ستكون الأجواء ليلًا؟

تكون الأجواء مائلة للحرارة رطبة على أغلب الأنحاء ليلًا، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك بعد درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد خلال ساعات النهار.

وتأتي هذه الأجواء الليلية ضمن الصورة العامة لحالة الطقس اليوم، التي تجمع بين الحرارة والرطوبة خلال النهار، وظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق، ونشاط الرياح على مناطق محددة على فترات متقطعة.

وتشير البيانات الواردة إلى استمرار التباين في درجات الحرارة بين المحافظات والمدن المصرية، مع تسجيل أعلى درجة حرارة عظمى في أسوان عند 41 درجة، في حين تسجل كاترين 29 درجة، وهو ما يعكس اختلاف درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية خلال اليوم.