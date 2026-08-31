بإيديهم بس | أقوال السيدة المعتدى عليها من نجليها بالسيدة زينب

حددت محكمة الاستئناف، جلسة استئناف المتهمين بالاعتداء على والدتهما في منطقة السيدة زينب، على حكم حبسهما سنة و6 أشهر وذلك يوم 16 سبتمبر المقبل.





وجاءت أقوال المجني عليها خلال التحقيقات كالآتي:

س| هل استخدم اي منهما ثمة أدوات أو أسلحة في التعدي عليكِ آنذاك؟

ج| لا هما ضربوني بإيديهم

س| وكم عدد الضربات التي كالها لك سالفا الذكر آنذاك؟

ج| مش فاكرة بالضبط

س| وأين استقرت تلك الضربات تحديدا؟

ج| ضربوني في وشي وبطني وصدري وعلى إيدي

س| وهل كان بإمكان سالفي الذكر موالاة التعدي عليكِ آنذاك؟

ج| أيوة

س| وما الذي حال دون ذلك؟

ج| علشان أنا صرخت والجيران حشوا عني وفيه منهم اللي صور الواقعة ونزلت على النت

س| وهل معك ذلك المقطع المرئي الان؟

ج| لا بس هو موجود على النت

س| ما قولك فيما جاء بالمقطع المرئي السابق عرضه عليك؟

ج| أيوة هو ده الفيديو اللي الجيران صوروه وأنا اللي ظاهرة في الفيديو، دول أولادي الاتنين وهما بيضربوني

س| وهل تقفين على أسماء الجيران أو ثمة شهود آخرين أبصروا واقعة التعدي عليك؟

ج| هو فيه ناس كتير اتلمت لما أنا صرخت بس أنا مكنتش مركزة مين اللي موجود فمش عارفة أحدد اسم أي حد فيهم

س| وفي هذا الشأن هل تعدى عليك كل من سالفي الذكر بالسب؟

ج| أيوة