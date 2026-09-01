تويوتا تستعد لإطلاق الأيقونة لاند كروزر 2027 هايبرد

تواصل تويوتا تعزيز تواجدها عالميًا، حيث تستعد لطرح نسخة هجينة جديدة من لاند كروزر 300 موديل 2027 في السوق اليابانية، ضمن تحديثات تستهدف مواصلة تطوير واحدة من أبرز سيارات الشركة في فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات.

منظومة هجينة تجمع محرك V6 ومحركًا كهربائيًا

تعتمد تويوتا لاند كروزر 300 الهجينة على منظومة حركة تجمع بين محرك V6 سعة 3.5 لتر مزود بشاحني تيربو ومحرك كهربائي مدمج مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، ويقدم هذا التكوين إجمالي قوة يصل إلى 457 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 790 نيوتن متر.

تويوتا لاند كروزر

تجهيزات تويوتا لاند كروزر

تحصل السيارة على مجموعة من التجهيزات التي تشمل عجلات بقياس 20 بوصة، مع توفير عجلات أخرى بقياس 18 بوصة بحسب النسخة، كما تتضمن المواصفات مقبسًا كهربائيًا بقدرة 1500 واط، وهو ما يضيف مصدرًا للطاقة يمكن استخدامه مع عدد من الأجهزة والمعدات أثناء الرحلات أو التوقف خارج المنزل.

وتحصل المقصورة على شاشتين بقياس 12.3 بوصة، الأولى مخصصة للعدادات الرقمية أمام السائق، بينما تأتي الثانية لنظام المعلومات والترفيه، وتمنح هذه الشاشات السيارة واجهة رقمية أكثر ارتباطًا بالأنظمة الحديثة، مع وضع المعلومات الأساسية ووظائف الترفيه ضمن شاشات كبيرة مدمجة في لوحة القيادة.

تويوتا لاند كروز

تتضمن لاند كروزر 300 موديل 2027 مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، إلى جانب تقنية المساعدة التي تهدف إلى دعم السائق أثناء التعامل مع ظروف الطريق المختلفة، مع مقاعد مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، إلى جانب نظام صوتي من شركة جي بي إل.

موعد مرتقب للطرح في السوق اليابانية

تشير المعلومات المتاحة إلى أن تويوتا تستعد لطرح لاند كروزر 300 موديل 2027 المحدثة في السوق اليابانية خلال السادس عشر من سبتمبر، ويأتي تقديم النسخة الهجينة في إطار توسيع خيارات منظومة الحركة للسيارة، مع الجمع بين محرك البنزين ذي الـ 6 أسطوانات والمحرك الكهربائي وناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الـ 10 سرعات.

تويوتا لاند كروزر

السعر المتوقع لسيارة تويوتا لاند كروزر

من المتوقع أن يبدأ سعر لاند كروزر 300 فئة جي إكس المزودة بمحرك ديزل من نحو 6.30 مليون ين ياباني، بينما تشير التوقعات إلى بدء سعر النسخة الهجينة من حوالي 9.80 مليون ين ياباني.