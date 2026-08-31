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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم لكزس IS 350 F Sport موديل 2026 الجديدة؟

لكزس IS  350 F Sport
لكزس IS  350 F Sport
صبري طلبه

تعود لكزس IS 350 F Sport موديل 2026 لتقدم مزيجًا من الأداء الرياضي والتجهيزات التقنية ضمن فئة سيارات السيدان الفاخرة المطروحة عالميًا، حيث تستفيد السيارة من هوية لكزس التي تطورت على مدار عقود منذ تأسيس العلامة اليابانية التابعة لمجموعة تويوتا، والتي ركزت منذ انطلاقها على تقديم سيارات فاخرة تجمع بين التصميم المميز والهندسة اليابانية. 

محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصانًا

تعتمد لكزس IS 350 F Sport 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.5 لتر، دون منظومة هجينة، وينتج قوة تبلغ 311 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 380 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام دفع RWD.

لكزس IS 350 F Sport موديل 2026

تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 6 ثوان، وبالرغم من اعتماد السيارة على محرك بسعة 3.5 لتر، تسجل لكزس IS 350 F Sport معدل استهلاك يبلغ نحو 12.2 كم لكل لتر. وتضم السيارة خزان وقود بسعة 66 لترًا.

مقصورة لكزس IS 350 F Sport 2026

تتضمن المقصورة شاشتين بقياس 12.3 بوصة، إحداهما مخصصة للعدادات والأخرى لنظام المعلومات والترفيه، وتدعم شاشة النظام الترفيهي الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول، كما تحصل السيارة على نظام صوتي يضم 17 سماعة.

لكزس IS 350 F Sport موديل 2026

ويحصل مقعد السائق على تحكم كهربائي مع خاصية حفظ الإعدادات والتبريد، بينما يتوفر للراكب الأمامي نظام تبريد للمقعد، ويأتي المقود بكسوة جلدية مع وظائف متعددة، في حين يعتمد نظام تكييف الهواء على تحكم أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

لكزس IS 350 F Sport 2026 وأنظمة المساعدة 

تضم لكزس IS 350 F Sport 2026 مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، من بينها التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، إضافة إلى نظام تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء ضمن المسار.

لكزس IS 350 F Sport موديل 2026

كما تتوفر مراقبة المنطقة العمياء، إلى جانب نظام تثبيت السرعة المتكيف، وتتضمن السيارة أنظمة إلكترونية لدعم التحكم أثناء القيادة، تشمل التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ومكابح منع انغلاق العجلات، إلى جانب التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني. 

لكزس IS 350 F Sport موديل 2026

توفر السيارة مجموعة من التجهيزات المخصصة للركن، حيث تأتي بحساسات أمامية وخلفية لمساعدة السائق عند الاقتراب من العوائق، كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، ونظامًا متكاملًا من الوسائد الهوائية، يشمل وسائد أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية أمامية للمقاعد الأمامية، إضافة إلى وسائد ستائرية على جانبي المقصورة. 

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