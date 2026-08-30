كيا تقدم PV5 موديل 2026 بمحركات كهربائية.. صور

قدمت كيا الكورية الجنوبية وعملاق صناعة السيارات، الكثير من الإصدارات حول العالم، والتي تنوعت بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، ومنها PV5 الجديدة.

وتعد السيارة كيا PV5 موديل 2026، واحدة من أحدث الإصدارات التي قدمتها العلامة في السوق العالمي، وذلك ضمن فئة الفان التجارية، مع الاعتماد على منظومة كهربائية للدفع.

كيا PV5 موديل 2026

أبعاد السيارة كيا PV5 موديل 2026

تأتي كيا PV5 موديل 2026 بهيكل مصمم لاحتياجات الاستخدام العملي ونقل الحمولة، حيث يبلغ طولها 4,695 ملليمترًا، بينما يصل عرضها إلى 1,895 ملليمترًا وارتفاعها إلى 1,923 ملليمترًا، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2,995 ملليمترًا.

وتستخدم السيارة كيا PV5 موديل 2026 مصابيح أمامية ذات تصميم حاد، إلى جانب إضاءة نهارية بتقنية LED، بينما تأتي المصابيح الخلفية أيضًا بتقنيةLED ، وتعتمد على عجلات بقياس 16 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

كيا PV5 موديل 2026

بطارية 51.5 كيلوواط بمدى 297 كم

تتوفر السيارة في نسختها الأولى ببطارية سعة 51.5 كيلوواط ساعة، مع محرك كهربائي واحد ونظام دفع أمامي FWD. وتبلغ القوة الإجمالية 120 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 250 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة. وتوفر هذه المنظومة مدى قيادة كهربائي يصل إلى 297 كيلومترًا.

وتدعم فئة 51.5 كيلوواط ساعة الشحن بالتيار المتردد بجهد 230 فولت وقدرة محول تبلغ 7 كيلوواط، وتحتاج البطارية إلى نحو 7 ساعات للوصول من صفر إلى 100%، كما تتوافر خيارات شحن أخرى بجهد 230 فولت وقدرة 11 كيلوواط، بينما يمكن استخدام الشحن السريع بقدرة تصل إلى 150 كيلوواط لشحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 30 دقيقة.

كيا PV5 موديل 2026

تسارع وأداء كيا PV5 موديل 2026

تصل السرعة القصوى للنسخة المزودة ببطارية 51.5 كيلوواط ساعة إلى 135 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 16.3 ثانية للانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة، وعلى مستوى الاستخدام العملي، تبلغ قدرة السحب 450 كيلوجرامًا، في حين يصل وزن الحمولة إلى 790 كيلوجرامًا.

بطارية أكبر ترفع المدى إلى 416 كم

تقدم السيارة كذلك فئة ثانية تعتمد على بطارية أكبر بسعة 71.2 كيلوواط ساعة، مع الاحتفاظ بمحرك كهربائي واحد ونظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وترتفع القوة في هذه النسخة إلى 161 حصانًا، مع بقاء عزم الدوران عند 250 نيوتن متر، بينما يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 416 كيلومترًا، بينما تحتاج إلى 12.5 ثانية للوصول من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة.