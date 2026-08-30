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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

أفادت وكالة تاس الروسية بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو.

أعلنت روسيا، السبت، السيطرة على 3 قرى جديدة، فيما دخلت الهجمات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها لليوم الثالث على التوالي، وسط تحذيرات أوكرانية من هجوم بري روسي على كييف وتشيرنيجوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قرية خرابيفشينا في منطقة سومي الأوكرانية، وقريتي نوفوأندرييفكا وروبيزني في منطقة دونيتسك.

وصعدت روسيا من حربها الجوية على أوكرانيا باستخدام أعداد متزايدة من الصواريخ الباليستية التي يصعب رصدها وطائرات مسيرة جديدة عالية السرعة، تفتقر كييف إلى الدفاعات الجوية اللازمة لإسقاطها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه سلسلة من الضربات الدقيقة، خلال الليل، استهدفت مراكز لوجستية وموانئ وطرق إمداد ومواقع للوقود والطاقة في كييف وضواحيها ومناطق متفرقة من أوكرانيا.

وجاء في بيان للوزارة أن الضربات استهدفت مركزاً لوجستياً في مقاطعة كييف، تُستخدم مستودعاته لتخزين مكونات صواريخ "فلامنجو"، وموقفاً مخصصاً لشاحنات الوقود، ومواقع لتفريغ المحروقات في ميناء إسماعيل بمقاطعة أوديسا على البحر الأسود، إضافة إلى مخزن لمكونات الطائرتين المسيّرتين FP-1 وFP-2، ومركز لوجستي ومحطة للشحنات العسكرية القادمة من دول غربية، ومراكز لوجستية تستخدم لدعم القوات الأوكرانية ومرافق تخزين في ميناء نيكولايف على البحر الأسود.

وجاء في بيان الوزارة أن القوات الروسية ضربت، باستخدام طائرات مسيرة هجومية، محطة شحن و4 مستودعات تحتوي على معدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء نيكولايف.

كما استهدفت محطة كهرباء فرعية في قرية تريخاتي بمقاطعة نيكولايف، وهي مسؤولة عن تشغيل ميناء نيكولايف، بحسب البيان.

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