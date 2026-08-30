أزمة تضرب محطة زابوريجيا النووية في تبريد مفاعلاتها الستة

أفادت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، السبت، بأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا تفتقر إلى التغذية الكهربائية من مصدر خارجي منذ أكثر من أسبوع.

وأشارت إلى أنها تعتمد حاليا على مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ.

وحذرت الوكالة، في بيان، من أن المحطة التي تحتاج إلى الطاقة الكهربائية لتبريد مفاعلاتها الستة المتوقفة عن العمل، لا تملك سوى مخزون من الديزل يكفي لمدة 10 أيام في الموقع.

وأضافت الوكالة أن المحطة لم تتسلم أي شحنات وقود في منشأة التخزين الخارجية التابعة لها منذ نحو ستة أشهر، إلا أنها حصلت على إمدادات من الديزل، يومي الخميس والجمعة، من موقع خارجي آخر.



وأوضح المدير العام للوكالة رافاييل جروسي أن "توفر وقود الديزل له أهمية قصوى كلما فقدت محطة نووية مصدر طاقتها الخارجي".

وقال: "الوضع الراهن يُظهر مجددا لماذا تعد الطاقة الكهربائية الخارجية الموثوقة ومسارات الإمداد الآمنة أمورا لا غنى عنها للسلامة والأمن النوويين".

وكشف البيان أن المحطة فقدت مصدر طاقتها الكهربائية المعتاد "عقب أنشطة عسكرية على الجانب الشمالي لنهر دنيبرو".

ولفتت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها إلى أنها تسعى للتفاوض بشأن وقف محلي لإطلاق النار للسماح بإجراء إصلاحات لخطوط الكهرباء.

وكانت الوكالة قد أعلنت الجمعة عن وقوع ثلاث حوادث عدة شملت طائرات مسيّرة في محطة زابوريجيا، ما أسفر عن إصابة موظفين اثنين وإثارة مخاوف جديدة تتعلق بالسلامة.

وكان الجيش الروسي قد استولى على المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا في مارس 2022، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من بدء حربه على البلد الجار.

ويتبادل طرفا الصراع الاتهامات بشن هجمات على المحطة الواقعة على ضفاف نهر "دنيبرو"، الذي يمثل خط مواجهة في تلك المنطقة.

وتتواجد فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل دائم في المحطة منذ سبتمبر 2022، رغم أن مفاعلاتها الستة متوقفة عن العمل منذ عام 2022.

