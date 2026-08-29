زيلينسكي : مستودع أسلحة قصفته روسيا يضم ذخائر ومتفجرات ومسيّرات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن المستودع الذي استهدفته مسيرة روسية قرب العاصمة كييف كان يُستخدم لتخزين ذخائر ومتفجرات وطائرات مسيّرة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، ما أدى إلى انفجارات واسعة النطاق عقب الضربة.

وأوضح زيلينسكي أن الموقع، في قرية ميلا بمنطقة بوتشا، لم يكن ينبغي أن يضم هذه المواد بالقرب من المناطق السكنية، معلنًا فتح تحقيقات جنائية في ملابسات تخزين الذخائر، ومؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وتسببت الضربة والانفجارات اللاحقة في أضرار واسعة بالمباني والمنشآت المحيطة، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 37 شخصًا وإصابة 42 آخرين، مع إجلاء مئات السكان من المنطقة.