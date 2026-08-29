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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مبنية على معلومات استخباراتية.. عراقجي يوجه اتهامات لـ أمريكا بالتلاعب بأسواق الطاقة

عراقجي
عراقجي
القسم الخارجي

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، جهات داخل الحكومة الأمريكية وأطرافًا مؤيدة لإسرائيل بالسعي إلى التأثير على أسواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن معلومات استخباراتية لدى طهران تشير إلى وجود «جهود حثيثة للتلاعب بأسواق الطاقة».

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن بعض الجهات الحكومية الأمريكية تستغل وسائل الإعلام للتأثير على أسعار الطاقة وتحقيق مكاسب شخصية، معتبرًا أن هذه التحركات تأتي في سياق أوسع مرتبط بالحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران. 

ولم يقدم الوزير الإيراني أدلة أو تفاصيل إضافية تثبت الاتهامات التي أوردها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن أطرافًا مرتبطة بإسرائيل تعمل، وفق تقييم طهران، على الدفع باتجاه استمرار الحرب من خلال تقديم تقديرات متفائلة بشأن مسار الصراع، معتبرًا أن مثل هذه التغطيات والتقييمات قد تسهم في التأثير على الأسواق والمواقف السياسية.

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من التوتر، على خلفية التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران والاضطرابات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز عالميًا.

وسبق أن أعلنت إيران فرض قيود على حركة المرور عبر المضيق، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الممر لا يزال مفتوحًا، في ظل تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن اضطراب حركة السفن.

وتكتسب التطورات أهمية اقتصادية واسعة؛ نظرًا إلى أن أي اضطراب في حركة صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز يمكن أن ينعكس سريعًا على أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين، ما يزيد الضغوط على الأسواق العالمية.

وتزامنت تصريحات عراقجي أيضًا مع استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، في وقت تواجه فيه طهران تداعيات الحرب والعقوبات وتراجع التجارة. 

وأفادت «رويترز» بأن الاقتصاد الإيراني يتعرض لضغوط شديدة، مع ارتفاع التضخم وتراجع التجارة الخارجية، بالتزامن مع استمرار الأزمة المرتبطة بالمضيق والعقوبات الأمريكية.

وبينما لم يصدر حتى الآن رد أمريكي رسمي يؤيد أو ينفي الاتهامات الإيرانية بشأن التلاعب بأسواق الطاقة، تعكس تصريحات عراقجي اتساع نطاق الخلاف بين البلدين من المواجهة العسكرية والاقتصادية إلى التأثير في أسواق الطاقة العالمية.

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إسرائيل أسواق الطاقة العالمية معلومات استخباراتية طهران

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