مخاطر تهدد مستقبلهم.. أطفال السودان بين الجوع والنزوح و الـ «يونيسف» تحذر

يدفع الأطفال في السودان ثمنًا قاسيًا لاستمرار الأزمة الإنسانية، في ظل أوضاع معيشية صعبة تهدد صحتهم وتعليمهم واستقرارهم النفسي.

سوء التغذية والنزوح والانفصال

وبين سوء التغذية والنزوح والانفصال عن الأسر، يواجه ملايين الأطفال ظروفًا استثنائية تحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية، بينما تتواصل الجهود الإنسانية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة

وتبرز صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة كواحدة من أبرز التحديات أمام المنظمات الإغاثية، إلا أن الحاجة المتزايدة للدعم تجعل استمرار التحرك ضرورة لإنقاذ الأرواح.

وفي هذا السياق، كشفت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في السودان، أن ملايين الأطفال يواجهون مخاطر صحية وتعليمية ونفسية متزايدة نتيجة تداعيات الأزمة والنزوح.

سوء التغذية يهدد أطفال السودان

حذرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في السودان من الأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها الأطفال، مشيرة إلى أن أعدادًا كبيرة منهم يعانون من سوء التغذية.

وأكدت أن الوصول إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يمثل أولوية إنسانية، موضحة أن إيصال المساعدات والخدمات الصحية إليهم في الوقت المناسب يمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في إنقاذ حياتهم.

تحديات ميدانية تعرقل وصول المساعدات

وأوضحت المتحدثة أن الفرق الإنسانية تواجه العديد من المعوقات الميدانية أثناء محاولاتها الوصول إلى الأطفال المحتاجين للمساعدة.

وأكدت أن المنظمة تسعى باستمرار إلى التغلب على هذه الصعوبات وعدم الاستسلام للعوائق التي تحول دون الوصول إلى المناطق المتضررة، خاصة تلك التي تضم أطفالًا يحتاجون بصورة عاجلة إلى الرعاية والدعم.

أكثر من 8 ملايين طفل خارج التعليم

ولا تقتصر تداعيات الأزمة السودانية على الجانب الصحي، إذ كشفت المتحدثة أن أكثر من 8 ملايين طفل أصبحوا خارج منظومة التعليم.

ويمثل هذا الرقم مؤشرًا على حجم التأثير الذي خلفته الأزمة على العملية التعليمية، مع وجود أعداد كبيرة من الأطفال الذين حُرموا من الانتظام في المدارس نتيجة النزوح والظروف الأمنية وغياب المؤسسات التعليمية في بعض المناطق.

تعليم بديل للأطفال المحرومين من المدارس

وأشارت المتحدثة إلى أن «يونيسف» تعمل على توفير بدائل تعليمية للأطفال الذين يعيشون في مناطق لا تتوافر فيها مدارس.

وتستهدف هذه الجهود استمرار حصول الأطفال على فرص التعليم، وعدم السماح للظروف الحالية بأن تؤدي إلى انقطاعهم بصورة طويلة عن الدراسة، بما قد يترك آثارًا تمتد إلى مستقبلهم.

النزوح يهدد الاستقرار النفسي للأطفال

وأكدت المتحدثة أن معاناة الأطفال لا تتوقف عند فقدان التعليم أو التعرض لسوء التغذية، إذ يمثل النزوح خطرًا آخر على صحتهم النفسية وسلامتهم.

وأوضحت أن انفصال الأطفال عن عائلاتهم أثناء عمليات النزوح يمكن أن يؤثر بصورة كبيرة على حالتهم النفسية، كما يعرضهم لمخاطر إضافية في ظل فقدان الحماية الأسرية ووجودهم في بيئات غير مستقرة.

أزمات متشابكة تهدد جيلًا كاملًا

وتكشف تصريحات «يونيسف» عن طبيعة الأزمة التي يواجهها أطفال السودان، حيث تتداخل المشكلات الصحية والتعليمية والنفسية لتضاعف من حجم معاناتهم.

فطفل يعاني من سوء التغذية قد يكون في الوقت نفسه خارج المدرسة، وقد يواجه آثارًا نفسية نتيجة النزوح أو الانفصال عن أسرته، ما يجعل الوصول إليه وتوفير الدعم المتكامل له ضرورة إنسانية عاجلة.

إنقاذ الأطفال يبدأ بالوصول إليهم

وفي ظل هذه الظروف، تظل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الأطفال في المناطق المتضررة عنصرًا أساسيًا في جهود الاستجابة للأزمة.

وتؤكد «يونيسف» أن تجاوز المعوقات الميدانية والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والدعم النفسي يمثل ضرورة لحماية الأطفال، وضمان عدم تحول تداعيات الأزمة الحالية إلى أزمة طويلة الأمد تهدد مستقبل جيل كامل من أطفال السودان.