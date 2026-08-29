قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تقدم مساعدات عاجلة لنيبال وترسل خبراء أنفاق لدعم جهود الإنقاذ عقب كارثة الانهيارات الطينية
إصابة 6 أشخاص وإجلاء 200 في هجوم روسي على أطراف كييف
ليه في ناس بتعرق أكتر من غيرها.. اعرف السبب
هال سيتي يواصل انتصاراته في البريميرليج
حسام الغمري: الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم سلوك إخواني
الكشف عن تمويل دولي لمشروع شدوان لطاقة الرياح في مصر بـ 100 مليون دولار
غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 140 مليار جنيه
سرعة الرياح 70 كم.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن حالة البحر المتوسط
معتمد جمال يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الزمالك لمواجهة بتروجت
الدرع والسيف.. حسام الغمري: الوطن إذا نادى التف الشعب حول جيشه
هادي حسين يحصد برونزية الجودو في دورة ألعاب البحر المتوسط
ميت سريريًا .. نائب لبناني يفجر مفاجأة بشأن مجتبى خامنئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

6 أشهر على حرب إيران.. استنزاف السلاح الأمريكي يضع دفاعات أوروبا أمام اختبار صعب

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

أثارت تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية الممتدة منذ ستة أشهر، مخاوف متزايدة بشأن جاهزية القدرات الدفاعية الأمريكية في أوروبا؛ في ظل انتقال تأثيرات المواجهة من منطقة الشرق الأوسط إلى حسابات الأمن الأوروبي وقدرات حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وتناولت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير تليفزيوني، تداعيات الحرب على مخزونات الأسلحة الأمريكية الموجودة في القارة الأوروبية، مشيرة إلى أن صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن جزءًا من هذه المخزونات تعرض للاستنزاف، بعدما جرى نقل كميات من الأسلحة والذخائر إلى منطقة الشرق الأوسط.

باتريوت وأتاكمز في قلب المعادلة

وأشار التقرير إلى أن صواريخ باتريوت ومنظومات أتاكمز جاءت ضمن أبرز الأسلحة التي جرى نقل كميات منها إلى المنطق؛ في إطار تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية خلال المواجهة مع إيران واستمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران.

 منظومات الدفاع الجوي والصاروخي

ويرى البعض أن نقل هذه الأسلحة يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مستوى مناسب من الجاهزية الدفاعية في أوروبا في ذات الوقت مع تحركاتها بالمنطقة، خاصة أن القارة تعتمد بصورة كبيرة على القدرات الأمريكية في بعض منظومات الدفاع الجوي والصاروخي.

وتزداد أهمية هذه المخاوف؛ في ظل استمرار التوتر بين روسيا والدول الغربية، وما يرافقه من تقديرات بشأن احتمالات تعرض دول أوروبية لتهديدات أمنية وعسكرية مستقبلية.

تحذير من نقص صواريخ باتريوت

وبحسب ما أورده التقرير، نقلًا عن مسؤول أمريكي، فإن القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا لا تمتلك في الوقت الراهن عددًا كافيًا من صواريخ «باتريوت» يمكنها من التعامل مع هجوم باليستي روسي متواصل.

ويمثل هذا الوضع تحديًا إضافيًا أمام دول حلف «الناتو»، التي تواجه في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على منظومة الردع الجماعي ورفع جاهزية الدفاعات الجوية والصاروخية في القارة.

أوروبا أمام خيار تعزيز قدراتها الذاتية

وفي ضوء تراجع المخزونات الأمريكية، يرى خبراء عسكريون أن التطورات الحالية قد تدفع الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في مستوى اعتمادها على الولايات المتحدة، وتسريع خطط تطوير الصناعات الدفاعية المحلية وزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر.

وقد يتحول استنزاف المخزونات الأمريكية إلى عامل ضغط على العواصم الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي، وتطوير قدرات مستقلة في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، بما يضمن قدرتها على التعامل مع التهديدات المحتملة دون انتظار الدعم الأمريكي في كل أزمة.

معضلة بين الشرق الأوسط وأوروبا

وتواجه دول «الناتو» معادلة أمنية معقدة؛ فمن ناحية، تحتاج الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط ودعم عملياتها في مواجهة إيران، ومن ناحية أخرى، يتعين عليها ضمان عدم تراجع مستوى الردع والدفاع في أوروبا.

الحرب الأمريكية الإيرانية الناتو حلف شمال الأطلسي صواريخ باتريوت إيران وأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

ترشيحاتنا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

جومانا مراد

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن

ابتعدوا عن التوتر.. طرق بسيطة للتخلص من الدهون الحشوية في الجسم

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

المزيد