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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد الجوية : الطقس غداً حار رطب .. والعظمى بالقاهرة 35

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، الغد الأحد، حارا رطبا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ومائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد تكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط يتوقع الخبراء أن تكون مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، وأيضا تكون حالة البحرالأحمر مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الجديدة 36 24

6 اكتوبر 35 23

بنها 35 24

دمنهور 33 24

وادى النطرون 34 25

كفر الشيخ 33 24

بلطيم 32 23

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 26

الاسماعيلية 37 24

السويس 35 24

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 36 25

نخل 33 20

كاترين 29 18

الطور 33 24

طابا 32 23

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 36 28

الاسكندرية 31 23

العلمين 30 23

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 36 22

رأس غارب 35 28

سفاجا 35 27

مرسى علم 36 27

شلاتين 38 28

حلايب 36 27

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 37 27

أبرق 38 28

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 36 27

الفيوم 35 23

بني سويف 35 22

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 33

المدينة 45 32

الرياض 47 31

المنامة 42 33

أبوظبى 45 31

الدوحة 43 33

الكويت 50 34

دمشق 33 17

بيروت 31 26

عمان 30 18

القدس 29 20

غزة 31 25

بغداد 43 27

مسقط 34 30

صنعاء 29 15

الخرطوم 41 30

طرابلس 37 28

تونس 39 27

الجزائر 29 23

الرباط 28 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 27 15

إسطنبول 29 20

إسلام آباد 34 26

نيودلهى 36 27

جاكرتا 33 24

بكين 30 17

كوالالمبور 34 25

طوكيو 28 23

أثينا 33 23

روما 35 20

باريس 23 16

مدريد 33 18

برلين 26 17

لندن 22 14

مونتريال 23 15

موسكو 22 13

نيويورك 28 20

واشنطن 32 21

نواكشوط 34 27

أديس أبابا 22 13

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس شبورة

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