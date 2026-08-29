خطوة جديدة تقرّب الضبعة النووية من التشغيل .. تركيب مكوّن الحماية الجافة للوحدة الثالثة

قال الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المواد النووية الأسبق، إن تركيب مكوّن الحماية الجافة يمثل خطوة مهمة في مسار تنفيذ الوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة.

وأوضح خبير الطاقة، أن هذا المكوّن يتم تركيبه قبل وعاء ضغط المفاعل، مشيرًا إلى أن تركيب الحماية الجافة للوحدة الثالثة يعني أن الأعمال تسير في مراحل متقدمة تمهيدًا لوصول وتركيب وعاء ضغط المفاعل الخاص بها.

ما وظيفة الحماية الجافة؟

أوضح "عبد النبي" خلال برنامج الحياة اليوم، أن الحماية الجافة تأتي كأحد مستويات الحماية المحيطة بالمفاعل، حيث تعمل على تقليل تأثير النيوترونات السريعة والحرارة الناتجة عن تشغيل المفاعل على المعدات الموجودة حوله.

وأشار إلى أن المفاعل يعمل عند درجات حرارة مرتفعة، وهو ما يجعل عزل الحرارة وحماية المكونات المحيطة جزءًا مهمًا من منظومة الأمان.

وتتكون الحماية الجافة من هيكلين متداخلين بينهما فراغ يحتوي على مادة تساعد على تهدئة النيوترونات السريعة وامتصاص جزء من طاقتها، بما يقلل من تأثيرها على المعدات المحيطة.

الحماية الجافة مستوى إضافي من الأمان

بحسب شرح الدكتور علي عبد النبي، فإن وعاء ضغط المفاعل يمثل أحد الحواجز الأساسية التي تحيط بقلب المفاعل والوقود النووي، بينما تأتي الحماية الجافة كحاجز إضافي للمساعدة في الحد من انتقال الإشعاع والحرارة إلى المكونات المحيطة.

وتعتمد المحطات النووية على تعدد مستويات الحماية، بحيث لا تتوقف إجراءات الأمان على مكوّن واحد، وإنما تعمل عدة حواجز وأنظمة معًا للحد من المخاطر المحتملة.

أربع جهات تراقب أعمال محطة الضبعة

وفيما يتعلق بمعايير الأمان والجودة، أوضح عبد النبي أن أعمال تنفيذ المحطة تخضع لعمليات رقابة وفحص متعددة المستويات.

وأشار إلى وجود الهيئة الرقابية المصرية المختصة بالرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، إلى جانب الجهة المنفذة للمشروع، وفِرق الجودة التابعة للجانب الروسي، فضلًا عن عمليات المراجعة التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق اختصاصاتها.

وأكد أن طبيعة المشروعات النووية تفرض التعامل مع أي ملاحظات أو أخطاء فنية بصورة دقيقة وعدم تركها دون معالجة، حتى لو كانت بسيطة، نظرًا لحساسية معايير الأمان في المنشآت النووية.

روسيا تواصل توريد مكونات المحطة

ويرى خبير الطاقة أن استمرار وصول المكونات الروسية وتركيبها وفق مراحل تنفيذ المشروع يمثل مؤشرًا على استمرار سلسلة الإمداد الخاصة بالمحطة، رغم الظروف الدولية الراهنة.

وتعد محطة الضبعة النووية أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتضم أربع وحدات نووية، بما يجعل استكمال مراحل إنشائها أحد أبرز مشروعات الطاقة الاستراتيجية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

خطوة مهمة.. لكن ليست شهادة نهائية على جاهزية المحطة

ويعكس تركيب الحماية الجافة للوحدة الثالثة تقدمًا ملموسًا في الأعمال الإنشائية، لكنه لا يعني بمفرده أن المحطة أصبحت جاهزة للتشغيل أو أنه تم إثبات سلامتها بالكامل؛ فالمشروعات النووية تمر بمراحل طويلة من الاختبارات والترخيص والرقابة قبل بدء التشغيل.

وتبقى أهمية الخطوة في كونها جزءًا من سلسلة متتابعة من الأعمال الهندسية والإنشائية التي تقود، مع اكتمال باقي المراحل والاختبارات، نحو تشغيل الوحدات النووية بالمحطة وفق متطلبات الأمان والرقابة المعتمدة.