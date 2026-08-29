أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بأن غارات إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية الفوقا بمحيط مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، مع تسجيل سلسلة اعتداءات صباح اليوم السبت ، طالت عدداً من البلدات والمناطق الجنوبية، وسط أعمال إحراق وتفجير وغارات جوية، في تطور يعكس استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية ومحيطها.

وفي بلدة بيت ياحون، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحراق عدد من المنازل، في وقت تتواصل فيه الأعمال العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، ما يفاقم الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمنازل في البلدات الجنوبية.

وفي قضاء النبطية، نفذت مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقا، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المنطقة، فيما لم ترد في المعلومات الأولية تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الغارة.