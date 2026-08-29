محافظ الإسكندرية يشهد توقيع بروتوكول لدعم تدوير المخلفات وتمكين جامعي القمامة

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال أعمال إسكندرية وشركة حلول تقنية، بهدف دعم وتطوير منظومة جمع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وتمكين العاملين في هذا القطاع، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات، ودعم المشروعات الشبابية والناشئة.

شراكة لتطوير منظومة المخلفات

ويستهدف البروتوكول إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تطوير منظومة جمع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، من خلال توفير التمويل اللازم لمندوبي وعمال جمع المخلفات، بما يساعدهم على تطوير أنشطتهم وزيادة إنتاجيتهم، وتحسين مستوى دخولهم.

كما تستهدف المبادرة دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد والتمويل الرسمي، بما يعزز الاستفادة من جهودهم في قطاع إدارة المخلفات، ويدعم توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة.

يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج للتوعية والتثقيف المالي وبناء قدرات المستفيدين، بما يسهم في رفع كفاءتهم التشغيلية وتعزيز قدرتهم على إدارة مشروعاتهم بصورة أكثر استدامة.

دعم الاستدامة والاقتصاد الأخضر

وتأتي المبادرة في إطار جهود لجنة الاستدامة البيئية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، ودعم توجهات التنمية المستدامة، من خلال تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتشجيع الحلول التي تسهم في تحسين إدارة المخلفات والاستفادة الاقتصادية منها.

ويعكس التعاون توجهًا نحو تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المعنية، لدعم منظومة المخلفات وتوفير حلول عملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.