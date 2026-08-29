قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح فوزي يحسم جدل "عضو مجلس النواب السابق" : لا يجوز إثباتها في بطاقة الرقم القومي
نزل 150 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن
وزارتا البترول والزراعة تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة
قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا
راحة سلبية لـ الأهلي بعد الفوز على دلفي وديا
الدواجن تتراجع .. أسعار الفراخ والطيور الحية اليوم السبت 29-8-2026
إنجاز هندسي جديد بمحطة الضبعة النووية: تركيب مكون الحماية الجافة (Dry Shielding) للوحدة الثالثة بنجاح
نيبال .. الفيضانات المدمرة ترفع عدد القتلى إلى 675 شخصاً
الجولة الثالثة تطرق الأبواب.. صراع القمة يشتعل ومواجهة قوية تنتظر الأهلي والزمالك
الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يعيق وصول الطواقم الطبية للمصابين بالضفة
وزير المالية: 2027/ 2028 ستكون موازنة تنمية الموارد المحلية
إصابة ٥ أشخاص باختناق في حريق بمصنع مشبك بكفر البطيخ بدمياط.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أحمد زكي: «توشكى اللوجستية» بوابة جديدة لتعزيز صادرات مصر إلى أفريقيا

الصادرات
الصادرات
ولاء عبد الكريم

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن إنشاء منطقة لوجستية وخدمية متكاملة بمدينة توشكى يمثل خطوة مهمة لدعم حركة التجارة والتصدير، وتعزيز قدرات جنوب الوادي على خدمة الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل التوسع في المشروعات الزراعية والإنتاجية بالمنطقة.

وأوضح زكي، أن موافقة مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد لإقامة المنطقة اللوجستية على مساحة 30 فدانًا بمدينة توشكى، لخدمة مشروع الميناء الجاف المزمع إقامته بالمنطقة، تعكس توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة وسلاسل الإمداد، وتعظيم الاستفادة من المقومات الإنتاجية والجغرافية لجنوب الوادي.

دعم سلاسل الإمداد

وأشار أحمد زكي، إلى أن المشروع يمكن أن يمثل حلقة مهمة في منظومة نقل وتداول السلع والحاصلات الزراعية، من خلال توفير خدمات التخزين والتداول والنقل والتوزيع، بما يساعد على خفض تكلفة الخدمات اللوجستية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة.

وأضاف أن تطوير البنية اللوجستية في توشكى من شأنه تحسين حركة البضائع وربط مناطق الإنتاج بالأسواق، بما يعزز كفاءة منظومة التصدير ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

توشكى بوابة للأسواق الأفريقية

ولفت زكي، إلى أن الموقع الاستراتيجي لتوشكى وقربها من المنافذ البرية المؤدية إلى السودان، وعلى رأسها منفذا قسطل وأرقين، يمنح المنطقة فرصة للتحول إلى مركز مهم لحركة التجارة بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وأوضح أن هذه المقومات تكتسب أهمية خاصة مع تنامي فرص تصدير الحاصلات الزراعية والسلع المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في تعزيز حركة التجارة جنوبًا.

فرص جديدة للاستثمار

وأكد أن تطوير الخدمات اللوجستية في جنوب الوادي لا يقتصر تأثيره على حركة التصدير، وإنما يمتد إلى دعم الاستثمار والإنتاج المحلي، من خلال توفير بيئة أكثر كفاءة أمام الشركات العاملة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والتخزين والتعبئة والتغليف.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة يمكن أن تسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخلق فرص استثمارية جديدة، ودعم إقامة مشروعات إنتاجية مرتبطة بالقطاع الزراعي في صعيد مصر.

التخزين والتعبئة أولوية

وشدد أمين عام شعبة المصدرين على أهمية التوسع في إنشاء مرافق التخزين المبرد والتجميد والصوامع ومراكز الفرز والتعبئة والتغليف، باعتبارها من العناصر الأساسية لرفع تنافسية الصادرات الزراعية.

وأوضح أن توفير هذه الخدمات يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات خلال مراحل التداول والنقل، وتقليل الفاقد، خاصة في ظل طبيعة المنطقة وارتفاع درجات الحرارة.

ساحات للحاويات والشاحنات

وأشار زكي إلى أن المخطط المطروح للمنطقة اللوجستية يتضمن كذلك ساحات لتداول الحاويات والشاحنات، بما يساعد على تنظيم حركة النقل التجاري، وتحسين كفاءة عمليات الشحن والتفريغ والتوزيع.

وأكد أن هذه المكونات ستدعم انسيابية حركة البضائع المتجهة إلى الأسواق المحلية والأفريقية، وتساعد على رفع كفاءة العمليات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

التصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة

وأضاف أن إقامة صناعات وأنشطة خفيفة مرتبطة بالقطاع الزراعي يمكن أن ترفع العائد الاقتصادي من المشروعات الزراعية، وتخلق فرصًا جديدة أمام المستثمرين في صعيد مصر.

وأوضح أن هذه الأنشطة تشمل التعبئة النهائية للأسمدة، وتجميع المعدات الزراعية، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف أو مصادر للطاقة النظيفة، بما يدعم توجهات التنمية المستدامة ويعزز القيمة المضافة محليًا.

تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق

وأكد أحمد زكي أن تطوير منظومة النقل واللوجستيات في توشكى من شأنه دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن أفريقيا تمثل سوقًا واعدة أمام المنتجات المصرية.

ولفت إلى إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة الطرق والمنافذ البرية التي تربطها بعدد من دول القارة، بما يدعم زيادة حركة التجارة المصرية مع الأسواق الأفريقية.

تنسيق حكومي مع مجتمع الأعمال

وأوضح زكي أن نجاح المنطقة اللوجستية يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والمصدرين، بما يضمن توجيه الخدمات والبنية التحتية وفقًا لاحتياجات السوق.

وأشار إلى أهمية تسهيل إجراءات تداول ونقل وتصدير السلع، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الأفريقية، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة اقتصادية من المشروع.

توشكى محور إنتاجي ولوجستي

واختتم أمين عام شعبة المصدرين بالتأكيد على أن توشكى يمكن أن تتحول خلال الفترة المقبلة إلى محور إنتاجي ولوجستي متكامل، يجمع بين الزراعة والتصنيع والتخزين والنقل والتصدير.

وأوضح أن هذا التكامل من شأنه دعم التنمية في جنوب الوادي، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

الصادرات توشكى اللوجستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

بنشرقي

أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود أفشة وبن شرقي

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

ترشيحاتنا

معرض "الحجر والحبر"

افتتاح معرض "الحجر والحبر" بمتحف شرم الشيخ لاستعراض تطور الفن عبر 14 قرنا

وفاة جاني برادفورد هوبز

وفاة جاني برادفورد هوبز.. رحلة استثنائية مع موتاون وصناعة أشهر أغانيها

لينا شاماميان

كامل العدد.. لينا شاماميان تتألق في حفلها بالإسكندرية| صور

بالصور

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد