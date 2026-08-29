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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرقاش: الحملات الإعلامية الموجهة ضد الإمارات يائسة وهدر للمال والجهد

أنور قرقاش
أنور قرقاش
هاجر رزق

أكد أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات ، أن الحملات الإعلامية الموجهة ضد بلاده يائسة وهدر للمال والجهد، مطالبا بضرورة تبني إعلام دقيق يحمي الحقيقة من التضليل في ظل ظروف المنطقة.


وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة ، إلى أن هذه الحملات تعتمد على التشويه ونشر الشائعات لمقاومة الإرادة الإماراتية ومكتسباتها.

واعتبر في منشور له على منصة "إكس"، أن مواجهة النموذج التنموي الناجح تبقى مسألة مستحيلة لأصحاب هذه المحاولات، مؤكدا أن الفعل والإنجاز يتفوقان على ردود الفعل.

ووصف قرقاش، هذه المحاولات بأنها إهدار للمال والجهد، مشددا على أن توجيه هذه الموارد نحو البناء والتنمية سيكون أنفع وأجدى.

وفي سياق متصل، لفت في منشور سابق له ، إلى أهمية الإعلام كأداة فاعلة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، إذ تشكل السردية الإعلامية عنصر من عناصر موازين الصراع.

وطالب بضرورة توخي المصداقية والتوازن، واعتماد إعلام منصف يدرك طبيعة بيئة المواجهة، ويصون وعي المتلقي ويحمي الحقيقة من أي توظيف أو تضليل. 

أنور قرقاش الحملات الإعلامية التضليل المصداقية إهدار للمال والجهد

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