حفيدة الملك فاروق تعلق على سرقة قلادة جدتها الملكة نازلي في فيينا

علّقت الأميرة فوزية لطيفة أحمد فؤاد الثاني، حفيدة الملكة نازلي، على واقعة سرقة قلادة تاريخية تعود إلى جدتها في العاصمة النمساوية فيينا، معربة عن حزنها العميق إزاء فقدان القطعة.

وقالت الأميرة، في منشور عبر حسابها على منصة انستجرام، إن القلادة ليست مجرد مجموعة من المجوهرات ذات القيمة الفنية والجمالية الاستثنائية، وإنما تمثل جزءًا من تاريخ مصر وتراثها وهويتها الثقافية.

وأوضحت أن القلادة تمثل شاهدًا حقيقيًا على عصر بلغت فيه المجوهرات مستويات لافتة من الحرفية والإبداع، مؤكدة أن قيمتها ومعناها يتجاوزان بكثير أي مصلحة شخصية.

وأعربت الأميرة فوزية عن ثقتها في أن السلطات المعنية والجهات الدولية ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة القلادة، قائلة إنها تأمل في أن تعود القطعة بأمان، لما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية للأجيال المقبلة.