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وزير الخارجية ونظيره النرويجي يؤكدان على أهمية الحلول السياسية لتسوية أزمات المنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره النرويجي يؤكدان على أهمية الحلول السياسية لتسوية أزمات المنطقة

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيا مع نظيره النرويجي
وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيا مع نظيره النرويجي
فرناس حفظي

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت ٢٩ اغسطس، اتصالًا هاتفيًا مع السيد إسبن بارث إيدي، وزير خارجية مملكة النرويج.

واستهل الوزير عبد العاطي ، الاتصال بتقديم خالص التعازي الي مملكة النرويج في وفاة جلالة الملك هارالد الخامس، ملك النرويج، معربًا عن خالص المواساة والتعاطف مع الأسرة المالكة والشعب النرويجي في هذا المصاب الأليم، مشيدًا بما قدمه الملك الراحل من إسهامات بارزة لبلاده طوال فترة حكمه. 

وعبر الوزير النرويجي عن تقديرهم البالغ للفتة الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بنشر رسالة تعزية في وفاة جلالة ملك النرويج.

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الوزيران الحرص على مواصلة العمل من أجل تطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على ما تشهده العلاقات المصرية النرويجية من تطور، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا، فضلا عن التطورات الخاصة بالتطورات المتعلقة بالملف الإيراني.

حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والسلمية بما يجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. 

كما تناول الاتصال سبل التوصل الي حل سياسي للازمة الاوكرانية.

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