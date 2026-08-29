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طقس الأحد .. تحسن في درجات الحرارة واستمرار اضطراب الملاحة بالمتوسط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الأحد .. تحسن في درجات الحرارة واستمرار اضطراب الملاحة بالمتوسط

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ، الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم /السبت/، حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم غد /الأحد/ مع استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن البلاد ستشهد غدا مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، بالتزامن مع استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا إلى جانب الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية والمحسوسة ما بين 36 و37 درجة؛ نتيجة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.. مشيرة إلى أن الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة يمتد إلى معظم أنحاء الجمهورية، بما في ذلك محافظات جنوب الصعيد، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى نحو 39 درجة مئوية والمحسوسة 41 درجة.

ووصفت حالة الطقس غدا بأنه سيكون حارًا رطبًا خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء البلاد، وشديد الحرارة في بعض مناطق جنوب الصعيد مع انخفاض طفيف مقارنة بالفترات الماضية فيما تعد هذه الأجواء صيفية معتادة خلال هذا الوقت من العام.. مشيرة إلى أن التحسن سوف يظهر بصورة أكبر خلال ساعات الليل حيث تنخفض درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس؛ ليسود طقس معتدل في الأماكن المفتوحة والمكشوفة بينما تميل الأجواء إلى الحرارة في الأماكن المغلقة والمناطق الداخلية.

وأفادت غانم بأن نشاط الرياح سوف يتراوح ما بين 30 إلى 35 كم/س، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء والشعور بانخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة خاصة في الأماكن المكشوفة .. كما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق خاصة السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، ومناطق من شمال وجنوب الصعيد، إلى جانب بعض المناطق بمحافظة البحر الأحمر، بما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة وضعيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء، مع ظهور السحب المنخفضة على مناطق شمال البلاد، إلا أن فرص الأمطار تظل ضعيفة للغاية ولا تمثل مصدرا للقلق.

ولفتت إلى تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، على أن تتلاشى سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط .. حذرت غانم من استمرار حالة اضطراب حركة الملاحة البحرية على السواحل الشمالية خاصة سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشإلى خ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء .. لافتة إلى أن سرعة الرياح على البحر المتوسط تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم/س بينما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى 3.5 متر؛ مما يستدعي استمرار التحذيرات الخاصة بالأنشطة البحرية.

ونصحت المتنبئ الجوي المصطافين ورواد الشواطئ والصيادين بضرورة تجنب نزول البحر خلال فترات الاضطراب، والالتزام بتعليمات السلامة ومسؤولي الإنقاذ، وكذلك تعليمات رفع الرايات على الشواطئ فيما نصحت المواطنين كافة بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع ارتداء الكمامات عند الخروج بالنسبة لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية خاصة في المناطق التي قد تشهد إثارة للرمال والأتربة.

وحول حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري .. توقعت غانم استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الصيفية المعتادة خلال الأسبوع الجاري، دون توقعات بارتفاعات كبيرة، على أن تتراوح درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة مئوية.

واستبعدت المتنبئ الجوي أن تشهد البلاد ظواهر جوية مؤثرة بصورة كبيرة على الأنشطة اليومية، إلا أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة خلال ساعات الظهيرة مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

الدكتورة منار غانم المتنبئ مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة

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